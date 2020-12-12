Вышел патч 1.04 для Cyberpunk 2077: улучшение графики на базовых консолях, исправления ошибок и повышение производительности

Вышел патч 1.04 для Cyberpunk 2077: улучшение графики на базовых консолях, исправления ошибок и повышение производительности

Разработчики Cyberpunk 2077 выпустили патч 1.04 для пользователей PlayStation и ПК. На Xbox обновление пока не вышло, но должно быть развёрнуто в самом скором времени. Апдейт призван исправить ошибки в заданиях, улучшить графику и повысить производительность проекта.

Некоторые исправления:

  • повышена стабильность и уменьшено число вылетов;
  • улучшено отображение транспорта;
  • ускорено переключение с вида от первого лица на вид от третьего лица во время управления транспортом.
  • исправлены проблемы с отсутствием анимации у квестовых персонажей в роликах;
  • при включении языка по умолчанию в игре используется язык, включенный по умолчанию в Steam;
  • улучшено качество отражений на Xbox One и PlayStation 4, чтобы устранить эффект смазывания;
  • исправлена ошибка, из-за которой достижение «Пустоши» зависало после завершения всех миссий в Пустошах на Xbox.

Полный список исправлений и улучшений можно найти на форуме CD Projekt RED.

Cyberpunk 2077 вышла 10 декабря. Игра получила высокие оценки журналистов, набрав 90 баллов на Metacritic. Несмотря на это, владельцы консолей прошлого поколения сильно раскритиковали проект из-за слабой оптимизации. Также игрой остались недовольны многие пользователи в Steam, где проект набрал 79 % положительных отзывов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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