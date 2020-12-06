Digital Fondry выяснили, какая видеокарта сможет выдать аналогичную PlayStation 5 производительность в Assassin\'s Creed Valhalla

Специалисты издания Digital Foundry решили узнать, какой ПК необходимо собрать, чтобы он был сопоставим по своей игровой производительности с PlayStation 5. В качестве примера взяли Assassin\'s Creed Valhalla. Получилось, что одна только видеокарта для комфортного процесса игры должна быть дороже консоли.

Digital Fondry выяснили, какая видеокарта сможет выдать аналогичную PlayStation 5 производительность в Assassin\'s Creed Valhalla

Источник изображения: eurogamer

Для начала автор материала провёл анализ настроек графики игры, созданной для игровой приставки от Sony. Так как игра на PlayStation 5 функционирует в динамическом разрешении, для тестов на ПК было взято минимальное значение 1440p. На PS5 разрешение при этом варьируется от 1440 до 1728p. Но на консоли игра воспроизводится с фиксированной максимальной частотой кадров 60 кадров в секунду.

Чтобы получить похожее качество изображения на ПК, были выбраны следующие настройки графики:

  • Ультравысокое качество теней
  • Ультравысокая детализация окружения
  • Очень высокое качество частиц
  • Высокое качество облаков
  • Высокое качество воды
  • Низкое качество глубины резкости
  • Высокое качество текстур окружения
  • Высокое качество прорисовки персонажа

Итог тестирования — NVIDIA RTX 2060 Super работает на 20% медленнее, чем PlayStation 5. Для комфортной игры с уровнем производительности PlayStation 5 потребуется минимум NVIDIA RTX 2080 Super, а в идеале необходима RTX 3060 Ti. Обе эти видеокарты в среднем стоят около 50 тысяч рублей, что выходит дороже целой консоли: цена версии PS5 с дисководом составляет 46 990 рублей, а без него — 37 990 рублей.

При этом автор отмечает, что в играх имеется разница в производительности, обусловленная особенностями архитектуры AMD RDNA2, видеопроцессор на базе которой которой используется в PlayStation 5. Кроме того, если бы версия Assassin\'s Creed Valhalla для ПК поддерживала технологию динамического разрешения, то, вероятно, на компьютере можно было бы добиться лучшей производительности.

Но главный вывод такой, что консоли сопоставимы с дорогими современными ПК. При этом в 2013 году, когда вышли PlayStation 4 и Xbox One, для сопоставимого с консолями качества и производительности игры могло хватить видеокарты за 110 евро.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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