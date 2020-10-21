Облачный игровой сервис Amazon Luna вышел в ранний доступ

Стало известно о том, что облачный игровой сервис Amazon Luna стал доступен ограниченному числу пользователей в США , которые ранее оставили заявки на участие в его тестировании. Одновременно с этим стартовали продажи игрового контроллера Amazon.

В раннем доступе сервис Luna поддерживается на Fire TV, macOS, Windows, а также в виде веб-приложения на iOS . В ближайшее время сервис также станет доступен для устройств на базе Android. Для взаимодействия с платформой необходимо оформить подписку Luna Plus, в рамках которой доступно 50 игр, по цене $5,99 в месяц. В скором времени ожидается запуск отдельной подписки на игры от Ubisoft, а также расширение списка доступных игр. В раннем доступе пользователям предоставляется возможность бесплатного использования Luna Plus в течение 7 дней, после чего будут выставляться счета в соответствии с утверждённым ежемесячным тарифом.

«Мы только начинаем, и нам нужны разные стримеры и игроки — профессиональные, опытные и начинающие игроки — для обратной связи. Мы хотим знать, что нравится клиентам, что им не нравится и что они хотят видеть в нашей работе. Если мы делаем что-то хорошее, сообщите нам. Если нам чего-то не хватает, мы тоже хотим это знать. Нам не терпится узнать, что вы думаете», — прокомментировал запуск сервиса вице-президент Amazon Entertainment Devices and Services Марк Уиттен (Marc Whitten).

Напомним, Amazon анонсировала сервис Luna в прошлом месяце, хотя слухи о нём появились ещё в прошлом году.



