Компания Sony Interactive Entertainment и студия Sucker Punch Productions объявили о том, что приключенческий экшен Ghost of Tsushima будет работать на PlayStation 5 при частоте до 60 кадров в секунду в рамках обратной совместимости.

Как уже известно, PlayStation 5 сможет запускать игры для PlayStation 4 в рамках функции обратной совместимости. Некоторые из них получат улучшения, будь то повышенное разрешение (в случаях, когда разработчик установил динамическое) или производительность. Одной из таких игр будет Ghost of Tsushima.

PS5 owners playing with Game Boost will see an extra option to allow frame rates up to 60FPS, and while loading speeds on the PS4 are already great, just wait until you see them on the PS5!

— Ghost of Tsushima ? OUT NOW (@SuckerPunchProd) October 9, 2020