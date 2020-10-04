Шутка стала реальностью: в EVE Online появился режим «электронной таблицы» без графики

Шутка стала реальностью: в EVE Online появился режим «электронной таблицы» без графики

Уже многие годы среди игроков бытует шутливое мнение, что многопользовательская научно-фантастическая игра EVE Online — это просто электронные таблицы в космосе. Но теперь CCP Games сделала проект таковым буквально: с обновлением в игре появился режим отключения отображения кораблей.

Новая дополнительная функция, добавленная на тестовый сервер EVE Online, позволяет игрокам полностью удалять любые трехмерные визуальные компоненты с экрана и отображать только текстовые поля пользовательского интерфейса. Обычно игра выглядит так:

Шутка стала реальностью: в EVE Online появился режим «электронной таблицы» без графики

Но с включённым новым режимом стала выглядеть так:

Шутка стала реальностью: в EVE Online появился режим «электронной таблицы» без графики

Эта функция предназначена для уменьшения графической нагрузки на ПК игроков во время крупных сражений в EVE Online, где могут участвовать более 6000 кораблей в одной области. Имея возможность быстро отключить 3D-элементы, космические пилоты смогут достичь прироста производительности, когда это необходимо. Это будет особенно полезно для игроков, которые запускают несколько приложений EVE Online на одном компьютере одновременно во время сражений.

Представитель CCP Games рассказал изданию Kotaku о причинах введения данной функции: «Война в EVE подошла к переломному моменту, и сейчас самое время добавить опцию повышения производительности — функцию, которую часто просят наши хардкорные игроки. Очевидно, что этот вариант предназначен только для самых экстремальных ситуаций, но, как мы все знаем, EVE состоит из экстремальных ситуаций, и с бушующей войной каждый кадр на счету. Мы с нетерпением ждём демонстрации удивительного творческого подхода к этой функции в нашем сообществе!»

Пока режим доступен только тестировщикам, но в ближайшие недели будет введён для всех игроков.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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