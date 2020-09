Разработчики Halo Infinite пока не определились с новой датой выхода даже между собой

Менеджер сообщества 343 Industries Брайан Джаррард (Brian Jarrard) у себя в микроблоге прокомментировал гуляющие по Сети слухи о новой дате выхода научно-фантастического шутера Halo Infinite.

Напомним, первоначально Halo Infinite планировали выпустить одновременно с поступлением в продажу Xbox Series X, однако в августе был анонсирован перенос премьеры на 2021 год.

Перед тем, как объявлять дату выхода публике, разработчики обычно устанавливают крайние сроки выпуска игры между собой. Как рассказал Джаррард, в 343 Industries этого пока не сделали.

«Мы пока не определись с датой выхода Halo Infinite. Всё, что вы сейчас можете увидеть на сайтах интернет-магазинов, — это либо заглушка, либо домыслы», — заверил пользователей Джаррард.

PSA: We haven’t locked on release date for Halo Infinite yet. Anything you see on a retail site is just placeholder / speculation.

