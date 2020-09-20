Командный файтинг HyperBrawl Tournament выйдет на ПК и консолях 20 октября

Командный файтинг HyperBrawl Tournament выйдет на ПК и консолях 20 октября

Студия Milky Tea объявила о том, что спортивный файтинг HyperBrawl Tournament, в котором до четырёх игроков в формате «2 на 2» сражаются на арене за первенство по очкам, поступит в продажу 20 октября на ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4 и Xbox One.

Несмотря на то, что это файтинг, по концепции HyperBrawl Tournament похожа на Rocket League. Для победы вам нужно забросить мяч в ворота противника. Но это не просто броски, а заряженные особой силой атаки. Вы сможете управлять мячом и менять его траекторию прямо в полёте. Игроки, которые получают много урона, способны активировать гиперсилу — увеличение скорости и мощи, что должно помочь уровнять шансы на победу. Кроме того, на аренах присутствуют различные ловушки и опасные препятствия, которые делают матчи непредсказуемыми.

В HyperBrawl Tournament на выбор будет предоставлено 12 героев трёх классов, внешний вид которых вы сможете настроить. В руки бойцов можно будет поместить футуристическое оружие, вроде ураганного меча, яростного молота и миномёта — разработчики обещают множество комбинаций снаряжения.

Командный файтинг HyperBrawl Tournament выйдет на ПК и консолях 20 октября

Игра предложит 7 режимов, среди которых Arcade (по сути, «Быстрый матч»), Blitz (по сути, ранговый режим), одиночная кампания (подойдёт для тренировки, но также в ней можно получить награды) и закрытые матчи.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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