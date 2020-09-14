Задания в Бравиле в кинематографическом трейлере Beyond Skyrim — мода, который добавит в TES V весь Тамриэль

Задания в Бравиле в кинематографическом трейлере Beyond Skyrim — мода, который добавит в TES V весь Тамриэль

Команда Beyond Skyrim, занимающаяся созданием одноимённой амбициозной модификации для The Elder Scrolls V, которая добавит в игру весь Тамриэль, опубликовала на официальном YouTube-канале новый кинематографический ролик. Он посвящён торговому городу Бравилу и заданиям, которые пользователи будут выполнять на его территории.

О миссиях разработчики рассказали посредством разговоров между неигровыми персонажами. В диалогах часто упоминается суть задания, например, некий граф Перт, который, судя по всему, управляет Бравилом и намерен разобраться с двумя городскими бандами. Преступники отнимают у жителей последнее, однако собеседник вельможи не согласен с таким решением. Он говорит, что графа заклеймят тираном. Дальше в кадре показывается, как в городе происходит казнь злодеев, а присутствующие при ней граждане почему-то негодуют. Вероятнее всего, пользователи будут участвовать в задании и сумеют помочь Перту.

В ролике также можно заметить отдельные места в Бравиле. Архитектура городских зданий соответствует Сиродилу — центральной провинции Империи, где и расположено поселение.

Напомним: разработчики Beyond Skyrim пытаются не просто воссоздать Тамриэль на движке Skyrim. Они хотят наполнить его персонажами, с которыми можно вести диалоги, заданиями и событиями. Дата релиза амбициозного мода неизвестна.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Видео: 25 минут геймплея War Mongrels, тактики в антураже Второй мировойВидео: 25 минут геймплея War Mongrels, тактики в антураже Второй мировой
Соревновательная аркада Roller Champions выйдет в начале 2021 годаСоревновательная аркада Roller Champions выйдет в начале 2021 года
Бесплатная PUBG Mobile принесла разработчикам более $3,5 млрдБесплатная PUBG Mobile принесла разработчикам более $3,5 млрд
Релиз Spacebase Startopia перенесли на 2021 годРелиз Spacebase Startopia перенесли на 2021 год
Тецуя Номура призвал не ждать игры Kingdom Hearts на Nintendo SwitchТецуя Номура призвал не ждать игры Kingdom Hearts на Nintendo Switch
Блок рекламы


Похожие новости
Ubisoft присвоила AAAA-статус четырём своим играм, включая Beyond Good & Evil 2 и Skull & BonesUbisoft присвоила AAAA-статус четырём своим играм, включая Beyond Good & Evil 2 и Skull & Bones
В Fall Guys: Ultimate Knockout добавят тот же античит, который работает в Fortnite — Easy Anti-CheatВ Fall Guys: Ultimate Knockout добавят тот же античит, который работает в Fortnite — Easy Anti-Cheat
В Crysis Remastered добавят новый графический режим, который «выжмет из компьютера всё до последнего бита»В Crysis Remastered добавят новый графический режим, который «выжмет из компьютера всё до последнего бита»
Ученые создали GameBoy, который работает без аккумулятораУченые создали GameBoy, который работает без аккумулятора
Видео: шагающие машины и боевой медведь на страже границ Польши в трейлере игрового процесса Iron HarvestВидео: шагающие машины и боевой медведь на страже границ Польши в трейлере игрового процесса Iron Harvest
Стремительные сражения и стычка с боссом в новом трейлере шутера Bright Memory: InfiniteСтремительные сражения и стычка с боссом в новом трейлере шутера Bright Memory: Infinite
«Я знаю, вы боитесь»: VR-шутер Medal of Honor: Above and Beyond получил насыщенный экшеном трейлер«Я знаю, вы боитесь»: VR-шутер Medal of Honor: Above and Beyond получил насыщенный экшеном трейлер
«Битва в Нчурдамце»: 15 минут игрового процесса ремейка Skywind на базе Skyrim«Битва в Нчурдамце»: 15 минут игрового процесса ремейка Skywind на базе Skyrim
Сегодняшнее обновление для The Last of Us Part II добавит возможность целиться с помощью гироскоповСегодняшнее обновление для The Last of Us Part II добавит возможность целиться с помощью гироскопов
Охота продолжается: в Cyberpunk 2077 будут задания, напоминающие контракты на чудовищ из The Witcher 3Охота продолжается: в Cyberpunk 2077 будут задания, напоминающие контракты на чудовищ из The Witcher 3
Последние новости
Подгружаем последние новости