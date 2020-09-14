Задания в Бравиле в кинематографическом трейлере Beyond Skyrim — мода, который добавит в TES V весь Тамриэль

Команда Beyond Skyrim, занимающаяся созданием одноимённой амбициозной модификации для The Elder Scrolls V, которая добавит в игру весь Тамриэль, опубликовала на официальном YouTube-канале новый кинематографический ролик. Он посвящён торговому городу Бравилу и заданиям, которые пользователи будут выполнять на его территории.

О миссиях разработчики рассказали посредством разговоров между неигровыми персонажами. В диалогах часто упоминается суть задания, например, некий граф Перт, который, судя по всему, управляет Бравилом и намерен разобраться с двумя городскими бандами. Преступники отнимают у жителей последнее, однако собеседник вельможи не согласен с таким решением. Он говорит, что графа заклеймят тираном. Дальше в кадре показывается, как в городе происходит казнь злодеев, а присутствующие при ней граждане почему-то негодуют. Вероятнее всего, пользователи будут участвовать в задании и сумеют помочь Перту.

В ролике также можно заметить отдельные места в Бравиле. Архитектура городских зданий соответствует Сиродилу — центральной провинции Империи, где и расположено поселение.

Напомним: разработчики Beyond Skyrim пытаются не просто воссоздать Тамриэль на движке Skyrim. Они хотят наполнить его персонажами, с которыми можно вести диалоги, заданиями и событиями. Дата релиза амбициозного мода неизвестна.



