Ученые создали GameBoy, который работает без аккумулятора

Исследователи из Делфтского Технологического университета разработали аналог GameBoy, который использует несколько источников энергии. Устройство называется Engage и вокруг его дисплея расположены панели солнечных батарей. Гаджет также питается кинетической энергией, получаемой от нажатия на кнопки и крестовину устройства.

Консоль напечатана на 3D-принтере. Она не совсем похожа на оригинальный GameBoy — «безбатарейная» версия толще оригинала, а ее экран меньше. Также в ней нет динамика — воспроизведение звука потребляет лишнюю энергию.

Когда устройство переключается между источниками питания, оно испытывает кратковременную потерю мощности. В обычный день консоль отключается и включается каждые десять секунд, что сильно вредит игровому процессу. Разработчики придумали систему «контрольных точек», которая позволяет вернуться на то место в игре, где остановился пользователь. Они также считают, что подобный сценарий будет уместен в некоторых играх, таких как шахматы или пасьянс.

Десятисекундная игра может показаться смешной и неудобной, но для устройства не планируется выход в массовое производство. Цель создания консоли — показать, каким может стать портативный гейминг будущего.



