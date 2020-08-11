Square Enix пытается отбить затраты? Эксклюзивный контент в Marvel\'s Avengers будет не только для PlayStation

Square Enix пытается отбить затраты? Эксклюзивный контент в Marvel\'s Avengers будет не только для PlayStation

Как стало известно благодаря пользователю Reddit, компания Square Enix предлагает эксклюзивный контент в предстоящей Marvel’s Avengers не только PlayStation, но и другим компаниям, в том числе неигровым. Предложения содержат исключительно косметические элементы.

Клиенты зарубежных мобильных сетей Verizon и Virgin, например, могут рассчитывать на набор обликов Мстителей. Они идентичны, поскольку каждая из них обслуживает свой регион. Абоненты на пока неизвестных условиях получат красно-белые костюмы для Тора, Чёрной вдовы, Капитана Америки, Халка, Мисс Марвел и Железного человека.

Square Enix пытается отбить затраты? Эксклюзивный контент в Marvel\'s Avengers будет не только для PlayStation

Другой набор нарядов для героев спонсируется Intel и может поставляться вместе с процессорами Intel KA, о которых в последнее время ходят слухи. Эти костюмы напоминают классический дизайн персонажей комиксов.

Square Enix пытается отбить затраты? Эксклюзивный контент в Marvel\'s Avengers будет не только для PlayStation

Также пользователь Twitter сообщил о рекламной акции с жвачкой 5 Gum. В упаковке вы сможете найти внутриигровые косметические элементы, кредиты и эмоцию надувания жевательной резинки для Мисс Марвел.

Square Enix пытается отбить затраты? Эксклюзивный контент в Marvel\'s Avengers будет не только для PlayStation
Square Enix пытается отбить затраты? Эксклюзивный контент в Marvel\'s Avengers будет не только для PlayStation

Приключенческий экшен Marvel’s Avengers поступит в продажу 4 сентября на ПК, Xbox One и PlayStation 4. Позже игра выйдет на Xbox Series X и PlayStation 5. Сейчас проходит бета-тестирование проекта.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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