Видео: управление космической станцией и куча инопланетян в новом трейлере Spacebase Startopia

Видео: управление космической станцией и куча инопланетян в новом трейлере Spacebase Startopia

Компания Kalypso Media и студия Realmforge Studios опубликовали геймплейный трейлер симулятора управления космической станцией Spacebase Startopia. Напомним: игра выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One 23 октября. На 2021 год также запланирован релиз версии для Nintendo Switch.

Пользователи, которые предварительно приобретут стандартное или расширенное издание Spacebase Startopia на ПК, получат мгновенный доступ к бете. Последняя включает в себя три учебные карты, первые две миссии из одиночной кампании и режим «Схватка» с ограничением уровня исследования и отсутствием противника под управлением искусственного интеллекта.

Spacebase Startopia сочетает в себе элементы экономических игр, строительства и стратегии в реальном времени. Вам предстоит стать главой космической станции, которая притягивает к себе гостей из внеземных цивилизаций, и строить новые секторы, поддерживать работу основных палуб, а также развлекать посетителей. И все ваши действия будет остроумно комментировать рассказчик с искусственным интеллектом.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Руководство Nintendo получает куда меньшую зарплату, чем коллеги по индустрииРуководство Nintendo получает куда меньшую зарплату, чем коллеги по индустрии
Видео: как Ori and the Will of the Wisps будет выглядеть на Xbox Series X в 120 кадров/сВидео: как Ori and the Will of the Wisps будет выглядеть на Xbox Series X в 120 кадров/с
Объявлена дата выхода сказочного приключенческого экшена Ary and the Secret of SeasonsОбъявлена дата выхода сказочного приключенческого экшена Ary and the Secret of Seasons
Desperados III получила бесплатное дополнение с новыми материаламиDesperados III получила бесплатное дополнение с новыми материалами
Демоны подождут: релиз дополнения Hellraid к Dying Light отложили на три неделиДемоны подождут: релиз дополнения Hellraid к Dying Light отложили на три недели
Блок рекламы


Похожие новости
Видео: как Ori and the Will of the Wisps будет выглядеть на Xbox Series X в 120 кадров/сВидео: как Ori and the Will of the Wisps будет выглядеть на Xbox Series X в 120 кадров/с
В трейлере игры S.T.A.L.K.E.R. 2 нашли зашифрованный отрывок из поэмы Шевченко «Катерина»В трейлере игры S.T.A.L.K.E.R. 2 нашли зашифрованный отрывок из поэмы Шевченко «Катерина»
Геймплей обновлённой Mafia показали на видеоГеймплей обновлённой Mafia показали на видео
Видео: сражения и подробности механик космического шутера Star Wars: SquadronsВидео: сражения и подробности механик космического шутера Star Wars: Squadrons
Видео: демонстрация технических особенностей Crysis Remastered на Nintendo SwitchВидео: демонстрация технических особенностей Crysis Remastered на Nintendo Switch
Разработчик видеоигр обеспечит английскую Премьер-лигу шумомРазработчик видеоигр обеспечит английскую Премьер-лигу шумом
Видео: Sony к Новому году снова вспомнила о 25 годах PlayStationВидео: Sony к Новому году снова вспомнила о 25 годах PlayStation
Названы самые прибыльные видеоигры по итогам 2019 годаНазваны самые прибыльные видеоигры по итогам 2019 года
Консоль PlayStation 5 предстала на рендерах в новом дизайнеКонсоль PlayStation 5 предстала на рендерах в новом дизайне
50 лучших видеоигр 21 века — выбор Guardian50 лучших видеоигр 21 века — выбор Guardian
Последние новости
Подгружаем последние новости