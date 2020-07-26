Видео: управление космической станцией и куча инопланетян в новом трейлере Spacebase Startopia

Компания Kalypso Media и студия Realmforge Studios опубликовали геймплейный трейлер симулятора управления космической станцией Spacebase Startopia. Напомним: игра выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One 23 октября. На 2021 год также запланирован релиз версии для Nintendo Switch.

Пользователи, которые предварительно приобретут стандартное или расширенное издание Spacebase Startopia на ПК, получат мгновенный доступ к бете. Последняя включает в себя три учебные карты, первые две миссии из одиночной кампании и режим «Схватка» с ограничением уровня исследования и отсутствием противника под управлением искусственного интеллекта.

Spacebase Startopia сочетает в себе элементы экономических игр, строительства и стратегии в реальном времени. Вам предстоит стать главой космической станции, которая притягивает к себе гостей из внеземных цивилизаций, и строить новые секторы, поддерживать работу основных палуб, а также развлекать посетителей. И все ваши действия будет остроумно комментировать рассказчик с искусственным интеллектом.



