«Мы ещё на стадии активной разработки»: создатели Halo Infinite отреагировали на критику

«Мы ещё на стадии активной разработки»: создатели Halo Infinite отреагировали на критику

Halo Infinite определённо не впечатлила поклонников во время последней демонстрации игрового процесса. Основные претензии касались графики, которая, по мнению многих, не тянет на следующее поколение. Руководитель маркетингового отдела Xbox Аарон Гринберг (Aaron Greenberg) посоветовал посмотреть демонстрацию в 4K и 60FPS, а Eurogamer проанализировала технические недостатки игры. Пришло время и комментариев разработчиков.

Недавно у журналистов WCCFTech была возможность принять участие в сессии вопросов и ответов, и глава 343 Industries Studio Крис Ли (Chris Lee) не стал уклоняться от обсуждения горячей темы. Он также коснулся улучшений, внесённых в аудиодвижок Halo Infinite, который использует аппаратные возможности Xbox Series X, чтобы обеспечить более захватывающее звуковое окружение.

«Мы ещё на стадии активной разработки»: создатели Halo Infinite отреагировали на критику

Крис Ли: «Если говорить о графике, я надеюсь, что люди воспользуются возможностью оценить нашу трансляцию в 4K. Полагаю, что в таком разрешении действительно можно оценить игру более объективно. Мы определенно всё ещё сильно погружены в процесс разработки, а у команды ещё заметный простор для доработок и настроек, чтобы в полной мере донести весь потенциал нашего окружения Halo Infinite до наших поклонников в конце этого года. Мы определенно взволнованы амбициозностью проекта, этой открытой кампанией с возможность расширения, и позаботимся о том, чтобы она была отполирована и готова, когда фанаты получат её к этим зимним праздникам.

«Мы ещё на стадии активной разработки»: создатели Halo Infinite отреагировали на критику

Демонстрация игрового процесса — отличный пример того, как игра будет исполняться на Xbox Series X: вы сможете запускать её с частотой 60 кадров в секунду в разрешении до 4K. Мы обеспечиваем самый высокий уровень достоверности, который когда-либо создавали. Мы получили возможность более чем в 10 раз нарастить количество вычислений на пиксель, чем это было в Halo 5, что позволяет нам создать такое окружение, которое отличается от всего, что было в Halo ранее. В Halo Infinite мы действительно задействовали много продвинутых технологий визуализации, а также огромную мощь Xbox Series X.

«Мы ещё на стадии активной разработки»: создатели Halo Infinite отреагировали на критику

Музыка тоже невероятно важна для Halo и наших фанатов, и я очень рад, что после Куртиса Швейцера (Curtis Schweitzer), композитора, о котором мы говорили в прошлом году на E3, мы должны объявить нашего второго композитора — Гарета Кокера (Gareth Coker). И Гарет, и Куртис проделали невероятную работу, и во время демонстрации вы смогли оценить музыку, над которой работал Гарет. Мы также модернизировали наш звуковой движок, чтобы создать новую акустическую систему и использовать много дополнительной вычислительной и потоковой мощи Xbox Series X, чтобы по-настоящему окружить игрока гораздо более реалистичным звучанием».

Игра будет выпущена ближе к концу года на ПК с Windows 10, а также консолях Xbox One и Xbox Series X. Она также будет доступна в день запуска для подписчиков Xbox Game Pass.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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