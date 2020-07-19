Стал доступен для скачивания исходный код Doom для SNES

Моддеры Doom получили ещё один подарок: исходный код Doom для консоли Super Nintendo был выпущен и теперь доступен для загрузки на ресурсе Github. Таким образом, все желающие могут скачать и экспериментировать с ним.

Doom SNES 1995 года от Sculptured Software — одна из немногих официальных игр серии Doom, в которой не используется движок оригинальной игры. Вместо этого порт имеет собственный движок, известный как Reality, который был создан программистом Рэнди Линденом (Randy Linden).

Doom SNES также распространялась на специальном картридже, оснащённым чипом Super FX2. Последний использовался для сложных графических 2D-эффектов, таких как масштабирование спрайтов и, если говорить проще, позволял запускать такую продвинутую игру на относительно простой 16-битной консоли. Впрочем, даже использование дополнительного оборудования не позволило в полной мере приблизить порт к оригиналу в плане графики.

Среди особенностей Doom SNES можно отметить:

отсутствие текстурирования пола и потолка — вместо него используется однородная заливка;

крайне низкую дальность прорисовки — на больших дистанциях монстров можно спутать с моргающим светом;

низкое разрешение;

отсутствие у монстров боковых и задних спрайтов;

ощутимо меньшую частоту кадров, нежели в оригинальной Doom;

отсутствие подвешенных тел — ввиду жёсткой политики Nintendo касательно насилия в играх для их приставок;

поддержку сетевой игры через модем XBAND.

Версия шутера для Super Nintendo являлась наиболее полной по сравнению с другими приставочными версиями того времени. Она содержала в себе 22 уровня, включая эпизод Inferno. В игре были задействованы все монстры из оригинала, включая Кибердемона и Паука Предводителя. Присутствовали все оригинальные уровни сложности. Но режим Nightmare в этой версии является более лёгким, из-за отсутствия возрождения монстров.



