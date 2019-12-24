NVIDIA заявила, что мобильная GeForce RTX 2080 мощнее, чем консоли следующего поколения

Во время своей презентации на мероприятии GTC China 2019 исполнительный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) заявил, что GeForce RTX 2080 является более мощным ускорителем, чем графика консолей следующего поколения. Если говорить коротко, он утверждает, что RTX 2080 и RTX 2080 Ti будут мощнее, чем PlayStation 5 или Xbox Series X.

Есть и некоторые более интересные детали, на которые стоит обратить внимание. Слайд NVIDIA сравнивает мобильную RTX 2080 в Lenovo Legion Y740 с некоей консолью следующего поколения. Не ясно до конца, идёт ли речь о PS5 или Xbox Series X. Возможно, NVIDIA сравнивает видеокарту RTX 2080 с Lockhart — ожидаемой маломощной консолью Xbox следующего поколения, нацеленной, как утверждается, преимущественно на облачные игры.

Не стоит забывать, что RTX 2080 присутствует на рынке уже полтора года. Кроме того, обе консоли следующего поколения выйдут ещё через год. Это, безусловно, означает, что у Microsoft и Sony ещё масса времени, чтобы оптимизировать свои решения, повысить частоты или количество вычислительных блоков. Напомним: PS5 и Xbox Series X наверняка будут использовать старый подход PS4 и Xbox One с интегрированными на одном кристалле ЦП и ГП. Однако техпроцесс 7 нм EUV значительно превосходит 12 нм FFN у мобильной RTX 2080, так что консоли имеют все шансы обойти современный флагманский ускоритель NVIDIA.

Вдобавок теоретическая производительность — это одно, а практическое исполнение игр — совсем другое. Консоли всегда отличались оптимизированным окружением, так что видеокартам для ПК требовалось заметно более высокая производительность, чтобы обеспечить сопоставимый уровень графики и частоту кадров. Известно также, что следующие консоли будут поддерживать аппаратную трассировку лучей. И хотя сегодня RTX 2080 является самым продвинутым в этом отношении ускорителем, в будущих консолях количество блоков RT может быть принципиально больше, что напрямую отразится на производительности игр следующего поколения.



