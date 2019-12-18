Спрос на игровые компьютеры в регионе EMEA растёт

Потребители в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) стали чаще покупать персональные компьютеры игрового уровня. Об этом говорит исследование, проведённое компанией International Data Corporation (IDC).

Под игровыми системами IDC понимает настольные ПК и ноутбуки, оборудованные дискретным графическим ускорителем AMD или NVIDIA среднего или топового уровня. При этом устройства с профессиональными акселераторами Quadro и Radeon Pro в рассмотрение не берутся.

В третьем квартале уходящего года, по оценкам, в регионе EMEA было реализовано 2,2 млн игровых компьютеров. Рост в годовом исчислении составил приблизительно 2,0 %.

В Западной Европе отмечено 0,4-процентное увеличение спроса. Отгрузки на рынке CEMA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток, Африка) поднялись на 5,7 %.

В текущем квартале ожидается увеличение продаж на 4,1 % в годовом исчислении. По итогам 2019-го в целом, полагает IDC, рынок игровых ПК в регионе EMEA покажет 0,3-процентный рост, достигнув объёма в 8,4 млн штук.

В последующие годы показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) прогнозируется на уровне 3,8 %. В результате, в 2023 году поставки составят около 9,8 млн единиц.



