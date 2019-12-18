Спрос на игровые компьютеры в регионе EMEA растёт

Спрос на игровые компьютеры в регионе EMEA растёт

Потребители в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) стали чаще покупать персональные компьютеры игрового уровня. Об этом говорит исследование, проведённое компанией International Data Corporation (IDC).

Под игровыми системами IDC понимает настольные ПК и ноутбуки, оборудованные дискретным графическим ускорителем AMD или NVIDIA среднего или топового уровня. При этом устройства с профессиональными акселераторами Quadro и Radeon Pro в рассмотрение не берутся.

В третьем квартале уходящего года, по оценкам, в регионе EMEA было реализовано 2,2 млн игровых компьютеров. Рост в годовом исчислении составил приблизительно 2,0 %.

В Западной Европе отмечено 0,4-процентное увеличение спроса. Отгрузки на рынке CEMA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток, Африка) поднялись на 5,7 %.

Спрос на игровые компьютеры в регионе EMEA растёт

В текущем квартале ожидается увеличение продаж на 4,1 % в годовом исчислении. По итогам 2019-го в целом, полагает IDC, рынок игровых ПК в регионе EMEA покажет 0,3-процентный рост, достигнув объёма в 8,4 млн штук.

В последующие годы показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) прогнозируется на уровне 3,8 %. В результате, в 2023 году поставки составят около 9,8 млн единиц.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Sony выпустит насадку для DualShock 4 с дополнительными кнопкамиSony выпустит насадку для DualShock 4 с дополнительными кнопками
Консоль PlayStation 5 предстала на рендерах в новом дизайнеКонсоль PlayStation 5 предстала на рендерах в новом дизайне
Названа лучшая игра 2019 года по версии The Game AwardsНазвана лучшая игра 2019 года по версии The Game Awards
Corsair купила производителя высококлассных игровых контроллеров SCUF GamingCorsair купила производителя высококлассных игровых контроллеров SCUF Gaming
Time назвал Nintendo Switch и Xbox Adaptive Controller одними из самых важных гаджетов десятилетияTime назвал Nintendo Switch и Xbox Adaptive Controller одними из самых важных гаджетов десятилетия
Блок рекламы


Похожие новости
Доказано: мощные компьютеры помогают победить в Apex Legends, Fortnite и PUBGДоказано: мощные компьютеры помогают победить в Apex Legends, Fortnite и PUBG
Популярность Nintendo 3DS с годами только растёт: «Для детей она становится вратами к Nintendo Switch»Популярность Nintendo 3DS с годами только растёт: «Для детей она становится вратами к Nintendo Switch»
Игровые анонсы на E3: подборка трейлеров и дат релизов (ВИДЕО)
Игровые бары в мире практически полностью заменили компьютерные клубыИгровые бары в мире практически полностью заменили компьютерные клубы
В Лос-Анджелесе вручили игровые «Оскары» - The Game AwardsВ Лос-Анджелесе вручили игровые «Оскары» - The Game Awards
Журнал The Rolling Stone назвал главные игровые иконы XXI векаЖурнал The Rolling Stone назвал главные игровые иконы XXI века
Спрос на игру Pokemon Go все растетСпрос на игру Pokemon Go все растет
Приложение Pokemon GO спровоцировало повышения спроса на внешние аккумуляторыПриложение Pokemon GO спровоцировало повышения спроса на внешние аккумуляторы
Хакеры нацелились на игровые сервисы Steam, Minecraft, PSN и Xbox LiveХакеры нацелились на игровые сервисы Steam, Minecraft, PSN и Xbox Live
Игровые картриджи возвращаются!Игровые картриджи возвращаются!
Последние новости
Подгружаем последние новости