Слухи: PlayStation 5 поступит в продажу 20 ноября 2020 года

Слухи: PlayStation 5 поступит в продажу 20 ноября 2020 года

Как известно, Sony Interactive Entertainment запустит PlayStation 5 в нескольких странах в предпраздничный период 2020 года. По данным пользователя Twitter @PSErebus, консоль поступит в продажу в Северной Америке 20 ноября 2020 года по цене $499, а в стартовой линейке будет Gran Turismo 7. Всё это, конечно же, неподтверждённая официально информация, которая должна расцениваться как слух. Почему общественность вообще обращает внимание на слова пользователя твиттера? @PSErebus раскрыл корректную дату выхода The Last of Us 2 до того, как её официально объявили. Поэтому вполне возможно, что он снова прав.

Ранние слухи говорили о запуске PlayStation 5 четвёртого декабря 2020 года. Однако это выглядит не очень логично, поскольку 25-летний юбилей PlayStation заканчивается 2 декабря 2020 года (3 декабря 1994 года первая PlayStation вышла в Японии). Скорее всего, Sony Interactive Entertainment хочет выпустить PlayStation 5 до этого.

Многие были удивлены в этом году, что Sony Interactive Entertainment не присутствовала на E3 2019. До этого компания ежегодно участвовала в выставке Electronic Entertainment Expo, начиная с самого первого мероприятия в 1995 году. В феврале 2019 года бывший генеральный директор Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios Шон Лейден (Shawn Layden) сказал в интервью GameInformer следующее: «Только потому, что PlayStation не участвует в E3 2019, не означает, что мы не будем там в 2020 году».

Слухи: PlayStation 5 поступит в продажу 20 ноября 2020 года

E3 2020 пройдёт с 9 по 11 июня в Лос-Анджелесе. Вполне возможно, что Microsoft также выпустит более подробную информацию о разрабатываемой в настоящее время консоли следующего поколения, известной под кодовым названием Project Scarlett. Её запуск также запланирован на конец 2020 года. Помимо информации о PlayStation 5, пользователь @PSErebus сообщил, что дата поступления в продажу следующей Xbox — 6 ноября 2020 года. Если эта информация верна, Project Scarlett запустится немного раньше PlayStation 5. И вероятно по той же цене.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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