PS5, возможно, сможет запускать игры всех четырёх прежних поколений PlayStation

Обратная совместимость стала большим плюсом игровой консоли Microsoft Xbox One, которая позволяет игрокам наслаждаться избранными играми, выходившими для Xbox 360 и оригинальной Xbox. Sony несколько отстала в этом отношении: за исключением переизданий и потоковой службы PS Now текущая игровая консоль PS4 несовместима с играми для PS3 и ранее. Но, похоже, PlayStation 5 будет иметь возможность запускать все игры, выходившие для четырёх предыдущих поколений консоли PlayStation.

Информатор PSErebus недавно написал в Твиттере, что игрокам не следует продавать свои игры поколения PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3 и PlayStation 4 при подготовке к переходу на PlayStation 5. Тем самым он сделал прозрачный намёк на продвинутые функции обратной совместимости в будущей консоли Sony. PSErebus прежде показал себя надёжным источником в отношении слухов о PlayStation: в частности, он назвал точную дату выпуска The Last of Us Part 2 ещё до официального анонса.

Do not dispose of, trade or sell your PlayStation®, PlayStation®2, PlayStation®3 or PlayStation®4 games #Sony #PS #PS4 #PS5 #SonyPlayStation #PlayStation #PlayStation5 #PSX #PlayStationExperience #Holiday2020 #25YearsOfPlay #PlayStation25thAnniversary #PS5Anniversary — PlayStation (@PSErebus) September 30, 2019

Этот новый твит соответствует словам блогера Патрика Кеплека (Patrick Keplek), который недавно заявил, что PlayStation 5 — это не только будущее, но и прошлое. Если бы консоль позволила запускать все игры PlayStation на старте, это был бы чрезвычайно большой плюс и огромная библиотека на выбор (пусть и преимущественно устаревших проектов).

Sony обещает, что PlayStation 5 благодаря близости архитектур позволит запускать игры для PlayStation 4 (хотя полной совместимости компания пока не гарантирует). Поддержка более старых поколений PlayStation потребует продвинутой программной эмуляции или даже интеграции некоторых аппаратных блоков от PS3, PS2 или PS1. Пока следует воспринимать этот слух с известной долей недоверия.

PlayStation 5, помимо многих других улучшений по сравнению с PlayStation 4, будет иметь более быстрое время загрузки за счёт перехода на скоростной SSD и контроллер с улучшенными тактильными возможностями. Также ожидается появление виртуального помощника, который сможет подсказывать, что делать в сложные моменты игры. Консоль PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года.