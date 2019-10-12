Игровой контроллер Razer Raion подходит для PlayStation 4 и ПК

Игровой контроллер Razer Raion подходит для PlayStation 4 и ПК

Компания Razer представила контроллер Raion, который спроектирован с чистого листа специально для поклонников файтингов — игр, имитирующих рукопашные бои.

Новинка может использоваться с персональными компьютерами и игровыми приставками Sony PlayStation 4. Для подключения служит проводное соединение.

Игровой контроллер Razer Raion подходит для PlayStation 4 и ПК

В левой части манипулятора расположена 8-направленная панель D-pad, в правой — блок из шести кнопок, которые имеют незначительно увеличенные размеры по сравнению с обычными игровыми контроллерами. Расстояния между кнопками, как отмечается, специально оптимизировано с целью ускорения выполнения боевых комбинаций (непрерывных цепочек приёмов).

Игровой контроллер Razer Raion подходит для PlayStation 4 и ПК

Манипулятор оборудован тачпадом PS4, дополнительными кнопками в торцевой части, а также аналоговым аудиоразъёмом. Применены надёжные переключатели Razer Yellow Mechanical Switches.

Игровой контроллер Razer Raion подходит для PlayStation 4 и ПК

Габариты контроллера составляют 173 ? 103 ? 58 мм, вес — 275 г. Длина соединительного кабеля равна 3 м.

Новинка уже поступила в продажу по ориентировочной цене 110 евро.

Игровой контроллер Razer Raion подходит для PlayStation 4 и ПК


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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