Игровой контроллер Razer Raion подходит для PlayStation 4 и ПК
Компания Razer представила контроллер Raion, который спроектирован с чистого листа специально для поклонников файтингов — игр, имитирующих рукопашные бои.
Новинка может использоваться с персональными компьютерами и игровыми приставками Sony PlayStation 4. Для подключения служит проводное соединение.
В левой части манипулятора расположена 8-направленная панель D-pad, в правой — блок из шести кнопок, которые имеют незначительно увеличенные размеры по сравнению с обычными игровыми контроллерами. Расстояния между кнопками, как отмечается, специально оптимизировано с целью ускорения выполнения боевых комбинаций (непрерывных цепочек приёмов).
Манипулятор оборудован тачпадом PS4, дополнительными кнопками в торцевой части, а также аналоговым аудиоразъёмом. Применены надёжные переключатели Razer Yellow Mechanical Switches.
Габариты контроллера составляют 173 ? 103 ? 58 мм, вес — 275 г. Длина соединительного кабеля равна 3 м.
Новинка уже поступила в продажу по ориентировочной цене 110 евро.
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11.10.2019 20:19