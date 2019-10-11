PUBG тестирует бесплатную версию PUBG Lite для слабых ПК — можно скачать и в Украине

Компания PUBG Corp, выпускающая одноименный мультиплеер шутер, запустила глобальный бета-тест Lite-версии игры. Она предназначена для маломощных компьютеров и играть в нее можно бесплатно, передает ITC, пишут AIN.UA

Оригинальный клиент распространяется в Steam, PlayStation Store и магазине Microsoft по цене в 479 грн.

Минимальные системные требования PUBG Lite:

Процессор — Core i3 2,4 Гц;

4 ГБ оперативной памяти;

Видеокарта — Intel HD Graphics 4000;

HD Graphics 4000; 4 ГБ свободного места на жестком диске.

Рекомендуемые системные требования:

Процессор — Core i5 2,8 Гц;

8 ГБ оперативной памяти;

Видеокарта GeForce GTX 660 или Radeon HD 7870;

4 ГБ свободного места на жестком диске.

Также компания разместила на сайте драйвера и компоненты, которые устранить проблемы при установке. Скачать игру можно по ссылке.

Чем отличается PUBG от PUBG Lite

Весь контент из оригинальной PUBG перенесут в Lite-версию. Сюда входят карты, транспорт, косметические предметы, скины для оружия. Но монетизация будет осуществляться по условно-бесплатной модели.

В игре будут продаваться боевые «пропуски» двух типов, Lite Pass: Premium и Lite Pass: Premium Plus. Они дадут возможность разблокировать больше миссий и наград для прохождения. Также добавили две новые валюты: серебренные пули и так называемые «куриные медали». Их можно будет обменивать между собой для покупки внутриигровых предметов или лутбоксов.