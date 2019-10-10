Nintendo готовит стационарную консоль Switch 2 на чипе NVIDIA Tegra Xavier

Nintendo готовит стационарную консоль Switch 2 на чипе NVIDIA Tegra Xavier

Компания Nintendo готовит полностью стационарную и, соответственно, более производительную версию своей игровой консоли Switch. И теперь в Сети появились подробности о характеристиках данной консоли, которая якобы будет называться Switch 2. Конечно же, информация эта неофициальная, поэтому относиться к ней стоит соответствующе, однако она довольно занимательная.

Для начала хотелось бы напомнить, что ещё этой весной появились слухи о подготовке трёх новых Switch. Две из них уже дебютировали: это более доступная портативная Switch Lite и обновлённая версия обычной Switch с более ёмкой батареей. А вот третьей консолью из тех слухов как раз и является стационарная Switch 2. И теперь источник, который по его же словам является бывшим сотрудником Nintendo, сообщает, что выйдет новинка в январе 2021 года, а сейчас находится на стадии прототипа.

Также сообщается, что Switch 2 будет построена на некой кастомной версии однокристальной платформы NVIDIA Tegra Xavier. Заметим, что в изначальной версии Tegra Xavier предназначена для использовать в автомобилях с автопилотом и задачах, связанных с ИИ. Однако NVIDIA вполне может переработать данный чип, тем более, по слухам, она сейчас работает над некой новой версией Tegra Xavier для своего будущего планшета Shield.

Nintendo готовит стационарную консоль Switch 2 на чипе NVIDIA Tegra Xavier

Как бы то ни было, с процессором Tegra Xavier новая Switch 2 будет значительно мощнее актуальной Nintendo Switch — по уровню производительности она может быть сопоставима с PlayStation 4. С учётом того, что игры для Switch относительно нетребовательны к «железу», новая консоль должна «потянуть» игры в Full HD с частотой 60 fps.

Также источник сообщает, что консоль будет поддерживать вывод изображения в разрешении вплоть до 4K. Более того, отмечается, что прототип Switch 2 смог обеспечить 60 fps в игре Legend of Zelda: Breath of the Wild в разрешении 4K. Это звучит весьма впечатляюще.

Nintendo готовит стационарную консоль Switch 2 на чипе NVIDIA Tegra Xavier

Из прочих характеристик отметим, что Switch 2 получит SSD-накопитель всего на 64 Гбайт, однако будет поддерживать игры на картриджах для Switch и Switch 2. Ещё консоль получит по два порта USB 3.0 Type-A и Type-C и будет поддерживать вывод стереозвука.

Стоить новинка будет довольно дорого — цена Switch 2 составит примерно $400. В продажу она поступит лишь в январе 2021 года, что является довольно странным решением.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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