Официально: PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года

Корпорация Sony официально сообщила, что игровая консоль следующего поколения выйдет на коммерческий рынок под именем PlayStation 5.

Кроме того, объявлены сроки начала продаж: устройство поступит на прилавки магазинов в конце 2020-го — в сезон новогодних праздников. Цена приставки пока держится в секрете.

Зато Sony рассказала, что для PlayStation 5 проектируется новый контроллер с тактильной обратной связью. Этот манипулятор поможет усилить эффект погружения в игры за счёт генерации различных тактильных воздействий.

Плюс к этому контроллер получит так называемые «адаптивные триггеры». Разработчики игр смогут программировать сопротивление этих триггеров, что обеспечит дополнительные возможности в плане обратной связи.

На сегодняшний день известны некоторые технические характеристики PlayStation 5: это 7-нм платформа на базе Zen 2 и Navi, поддержка трассировки лучей, наличие скоростного твердотельного накопителя и обратная совместимость с играми для PlayStation 4.

Очевидно, в течение ближайшего года игровая консоль нового поколения будет обрастать дополнительными деталями.



