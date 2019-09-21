Слухи: Sony выпустит PlayStation 5 Pro вместе с базовой версией консоли

В нынешнем поколении игровых консолей от Sony и Microsoft впервые появились более мощные модели, которые были представлены через несколько лет после запуска базовых версий. Сетевые источники говорят о том, что такая тенденция сохранится и в следующем поколении консолей.

Несмотря на то, что Sony официально не объявляла о разработке PlayStation 5 Pro, похоже, что эта версия устройства всё же будет выпущена. Более того, в сообщении говорится о том, что Pro-версию консоли представят вместе с базовой моделью. Об этом сообщил японский журналист Зенджи Нишикава (Zenji Nishikawa), который добавил, что в Sony оценили интерес покупателей к Pro-версии PS4 и решили дать возможность приобретения PS 5 Pro с самого начала продаж. До момента официального анонса PlayStation 5 Pro эти данные будут оставаться лишь слухами, поэтому не стоит воспринимать их как заведомо правдивую информацию.

Некоторое время назад в сети Интернет были опубликованы чертежи версии PS 5 для разработчиков, что позволило узнать больше о будущей консоли. Несмотря на то, что не все технические характеристики устройства были раскрыты, о ней известно достаточно много. К примеру, сообщалось о том, что основой консоли станет чип, объединяющий в себе процессорные ядра Zen 2 и графическую архитектуру Navi. Также сообщалось о поддержке трассировки лучей и наличии твердотельного накопителя.

Более точные технические характеристики игровой консоли PlayStation 5, а также данные о возможности появлении Pro-версии устройства следует ждать ближе к официальной презентации.



