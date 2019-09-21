В Dota 2 начали массово банить токсичных игроков: им отключают доступ на 19 лет

Компания Valve, издатель популярной MOBA-игры Dota 2 объявил о том, что проводит сразу несколько волн банов токсичных игроков. Доступ к игре закрывают читерам, тем, кто продает доступ к Steam-аккаунтам, и обижает других игроков, пишут AIN.UA

«В течение следующих недель мы будем уточнять работу алгоритмов, которые обнаруживают эти типы поведения, и проводить еженедельные баны, которые будут вступать в силу без предупреждения. Аккаунты, которые попадут под бан, будут связываться с телефонными номерами и помещаться в черный список», — предупреждают в компании.

Разработчики массовых онлайн-игр часто сталкиваются с необходимостью модерировать поведение игроков в онлайне: одно из популярных решений — дать другим игрокам жаловаться на агрессивное и неприятное поведение пользователя, что ведет к его временному или постоянному бану.

В Dota 2 используется довольно продвинутая система оценки поведения игрока: за спортивное и честное поведение пользователей награждают, добавляя баллы. Игроки могут отправлять жалобы на тех, кто мешает играть или обижает других: за токсичное поведение с игрока снимают баллы. В новой волне банов игрокам с низким количеством баллов закроют доступ к игре. Некоторым — до 2038 года (максимальное наказание, предусмотренное разработчиками).

«Пользователи, которые достигают такого низкого уровня, — слишком тяжелая ноша для остального сообщества и не приветствуются в игре», — пишут разработчики.

Многие геймеры радуются решению компании: «Наконец-то разумное решение. Dota 2 среди всех игр собрала самое токсичное сообщество», «Мне нравятся их реакции. «Меня за что?» Ведь вести себя токсично и агрессивно по отношению к другим людям — это так нормально!». На Reddit и других площадках тем временем множатся треды вроде «Меня только что забанили на 19 лет, за что?».


Ольга Карпенко, AIN

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Nissan показал концептуальные геймерские креслаNissan показал концептуальные геймерские кресла
Apple Arcade запустился. Как работает сервисApple Arcade запустился. Как работает сервис
В Dota 2 начали массово банить токсичных игроков: им отключают доступ на 19 лет
Блок рекламы


Похожие новости
Чемпионы Dota 2 заработали больше победителей Уимблдона и «Инди-500»Чемпионы Dota 2 заработали больше победителей Уимблдона и «Инди-500»
На PS4 стала доступна подписка EA Access. Она дает доступ ко всем играм компании за 124 грн в месяц
Украинская команда Natus Vincere пробилась в главный мировой турнир по Dota 2, с призовым фондом в $26 млн
Na’Vi запускают обучающий буткемп по CS:GO. Лучших игроков возьмут в юношеский состав NAVI.Junior
Искусственный интеллект обыграл OG – победителей TI`8 в Dota 2. Он обучался 45 000 летИскусственный интеллект обыграл OG – победителей TI`8 в Dota 2. Он обучался 45 000 лет
Игровая консоль PlayStation Classic доступна для предзаказаИгровая консоль PlayStation Classic доступна для предзаказа
Украинские владельцы Xbox пожаловались на отсутствие доступа к Xbox LiveУкраинские владельцы Xbox пожаловались на отсутствие доступа к Xbox Live
У Natus Vincere новая команда по Dota 2. Впервые за 8 лет там нет Dendi — он покинул коллектив
Боты OpenAI проиграли в Dota 2 профессиональной команде. Люди все еще играют лучше
Украинская Na’Vi потерпела сокрушительное поражение в открытой квалификации по Dota 2 и вновь пропустит The International
Последние новости
Подгружаем последние новости