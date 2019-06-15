Google выпустила бесплатную игру о том, как делать игры
Компания Google опубликовала игру Game Builder, которая дает пользователям создавать простые игры в стиле Minecraft без знания программирования или дизайна. Она доступна на Steam как для Windows, так и для macOS, пишут
В процессе игры пользователь может сам создавать окружения, персонажей и задавать взаимодействия между ними. В игре есть и режим кооперации, то есть, можно трудиться над созданием игры командой из нескольких человек. Также можно публиковать созданные игры и просматривать игры, которые сконструировали другие пользователи.
В описании проекта говорится, что его инструменты позволяют создать 3D-платформер за 10 минут.
Эта игра — детище Area 120, инкубатора Google для экспериментальных проектов, часть из которых закрывается, а часть — вливается в продукты Google.
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