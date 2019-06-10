EA представила трейлер FIFA 20. Его сняли украинцы на недостроенном Дарницком вокзале

Electronic Arts представила трейлер новой части футбольного симулятора FIFA 20. Съемки проходили в Киеве на недостроенном Дарницком вокзале, сообщает «The Village Україна», пишут AIN.UA

EA представила трейлер FIFA 20. Его сняли украинцы на недостроенном Дарницком вокзале
Недостроенный Дарницкий вокзал в трейлере FIFA 20

По данным издания, ролик в Украине снимала киевская продакшн-компания Radioaktive Film. В съемках приняли участие украинские стрит-футболистки.

Игра FIFA 20 выйдет 27 сентября. В ней впервые появится режим уличного футбола Volta Football. В его рамках пользователи смогут играть на маленьких полях командами от трех до пяти игроков.


Дмитрий Демченко, AIN


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