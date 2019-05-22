Консоль Sony PlayStation 5 для разработчиков получила 32 ГБ ОЗУ GDDR6 и SSD на 2 ТБ

В сети были обнародованы технические характеристики грядущей игровой консоли Sony PlayStation 5 для разработчиков, которая должна распространяться среди игровых студий уже длительное время. Заметим, что версии консолей для разработчиков могут отличаться от серийных, например, увеличенным объёмом памяти.

Чипсет

Sony PlayStation 5 построена на кастомном гибридном чипсете APU от AMD с размерами кристалла 22,4?14,1 мм. По заявлениям архитектора Sony, он включает процессор Ryzen и видечип Navi.

ОЗУ

Версия консоли для разработчиков оснащена 16 микросхемами памяти Samsung, маркированными K4ZAF325BM-HC18. Согласно сторонним источникам, так обозначена GDDR6 с пропускной способностью 18 ГБит/с и плотностью 16 ГБит. Таким образом общий объём памяти новой консоли составляет 32 ГБ, которая, вероятно, одновременно используется в качестве ОЗУ и видеопамяти. Опять таки, серийные консоли могут иметь меньший объём памяти.

ПЗУ

ПЗУ представлено распаянным на материнской плате твердотельным накопителем из микросхем Toshiba TH58LJT2T24BAEG объёмом 2 ТБ и пропускной способностью 800 Мбит/с, а также контроллера Phison PS5016-E16. Помимо этого, консоль получила 6 ГБ кэш-памяти стандарта DDR4 с пропускной способностью 1600 Мбит/с.