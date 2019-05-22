Консоль Sony PlayStation 5 для разработчиков получила 32 ГБ ОЗУ GDDR6 и SSD на 2 ТБ

В сети были обнародованы технические характеристики грядущей игровой консоли Sony PlayStation 5 для разработчиков, которая должна распространяться среди игровых студий уже длительное время. Заметим, что версии консолей для разработчиков могут отличаться от серийных, например, увеличенным объёмом памяти.

PlayStation 4

Чипсет

Sony PlayStation 5 построена на кастомном гибридном чипсете APU от AMD с размерами кристалла 22,4?14,1 мм. По заявлениям архитектора Sony, он включает процессор Ryzen и видечип Navi.

ОЗУ

Версия консоли для разработчиков оснащена 16 микросхемами памяти Samsung, маркированными K4ZAF325BM-HC18. Согласно сторонним источникам, так обозначена GDDR6 с пропускной способностью 18 ГБит/с и плотностью 16 ГБит. Таким образом общий объём памяти новой консоли составляет 32 ГБ, которая, вероятно, одновременно используется в качестве ОЗУ и видеопамяти. Опять таки, серийные консоли могут иметь меньший объём памяти.

ПЗУ

ПЗУ представлено распаянным на материнской плате твердотельным накопителем из микросхем Toshiba TH58LJT2T24BAEG объёмом 2 ТБ и пропускной способностью 800 Мбит/с, а также контроллера Phison PS5016-E16. Помимо этого, консоль получила 6 ГБ кэш-памяти стандарта DDR4 с пропускной способностью 1600 Мбит/с.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Microsoft и Sony объединяются ради игрMicrosoft и Sony объединяются ради игр
Сделка Sony с Microsoft шокировала команду PlayStationСделка Sony с Microsoft шокировала команду PlayStation
PlayStation 5 будет быстрее PS4 Pro в 10 разPlayStation 5 будет быстрее PS4 Pro в 10 раз
Игровой сервис Google Stadia работает на 14-нм GPU AMD VegaИгровой сервис Google Stadia работает на 14-нм GPU AMD Vega
Консоль Sony PlayStation 5 для разработчиков получила 32 ГБ ОЗУ GDDR6 и SSD на 2 ТБКонсоль Sony PlayStation 5 для разработчиков получила 32 ГБ ОЗУ GDDR6 и SSD на 2 ТБ
Блок рекламы


Похожие новости
PlayStation 5 будет быстрее PS4 Pro в 10 разPlayStation 5 будет быстрее PS4 Pro в 10 раз
Сделка Sony с Microsoft шокировала команду PlayStationСделка Sony с Microsoft шокировала команду PlayStation
Microsoft и Sony объединяются ради игрMicrosoft и Sony объединяются ради игр
Sony PlayStation 5 выйдет в ноябре 2020 года по цене $500Sony PlayStation 5 выйдет в ноябре 2020 года по цене $500
Видео: Sony представила новое ограниченное издание Days of Play консоли PS4 SlimВидео: Sony представила новое ограниченное издание Days of Play консоли PS4 Slim
В AMD считают, что PlayStation нового поколения предложит нечто особенноеВ AMD считают, что PlayStation нового поколения предложит нечто особенное
К моменту выхода PlayStation 5 Sony продаст более 100 млн консолей PS4К моменту выхода PlayStation 5 Sony продаст более 100 млн консолей PS4
PlayStation 5 точно не выйдет в ближайший годPlayStation 5 точно не выйдет в ближайший год
Sony выпустит осенью PlayStation 4 Super SlimSony выпустит осенью PlayStation 4 Super Slim
Известны подробности о приставке Sony PlayStation 5Известны подробности о приставке Sony PlayStation 5
Последние новости
Подгружаем последние новости