PlayStation 5 будет быстрее PS4 Pro в 10 раз

В Твиттере появилось видео, сделанное во время закрытой конференции для разработчиков игр, демонстрирующее разницу между производительностью PS4 Pro и грядущей PS5.

PlayStation 5

Видео было снято с помощью мобильного телефона и не раскрывает всех подробностей будущей консоли. Для тестирования скорости загрузки использовалась игра Spider-Man. На видео показано, что PS4 Pro, загружает игру около 8 секунд, а следующее поколение игровой консоли справляется с этой задачей за 0.83 секунды. А это почти в 10 раз быстрее.

Особенности PlayStation 5

Несколько недель назад японский технологический гигант Sony раскрыл несколько ключевых деталей следующего поколения игровой консоли. Предположительно, приставка будет называться PlayStation 5, и станет преемником PlayStation 4, выпущенной в 2013 году.

Ожидается, что PlayStation 5 будет поддерживать технологию трехмерного звука, которая позволит игрокам получить захватывающий игровой опыт. Другой предполагаемой особенностью PS5 станет включение твердотельного накопителя SSD. Это и приведет к заметно более быстрому времени загрузки игры и плавному переключению между различными приложениями в интерфейсе консоли. Помимо этого, Sony PlayStation 5 станет первой консолью, поддерживающей игры с разрешением 8K.




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