Игровой сервис Google Stadia работает на 14-нм GPU AMD Vega

Корпорация Google в марте 2019 года сообщила о запуске стримингового игрового сервиса Stadia, который предоставит каждому подписчику отдельный вычислительный блок. Теперь выяснилось, что графическая подсистема блоков будет представлена аналогами видеокарт AMD Radeon RX Vega 56.

AMD Radeon RX Vega 56

В плане характеристик графические ускорители вычислительных блоков Stadia абсолютно идентичны потребительским картам AMD Radeon RX Vega 56, видеочипы которых выполнены по 14-нм технологическому процессу с архитектурой AMD GCN 1.5 (I поколение Vega). Заметим, что это не самое современное решение, так как AMD уже представила ускоритель Radeon VII на 7-нм архитектуре GCN 1.5.1, относящейся ко II поколению GPU AMD Vega.

Напомним, стриминговый игровой сервис Google Stadia предоставит своим подписчикам возможность наслаждаться любыми играми без потребности в их установке и производительном «железе», так как они будут транслироваться с вычислительных блоков сервиса на базе мощных видеоускорителей.


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