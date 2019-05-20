Игровой сервис Google Stadia работает на 14-нм GPU AMD Vega

Корпорация Google в марте 2019 года сообщила о запуске стримингового игрового сервиса Stadia, который предоставит каждому подписчику отдельный вычислительный блок. Теперь выяснилось, что графическая подсистема блоков будет представлена аналогами видеокарт AMD Radeon RX Vega 56.

В плане характеристик графические ускорители вычислительных блоков Stadia абсолютно идентичны потребительским картам AMD Radeon RX Vega 56, видеочипы которых выполнены по 14-нм технологическому процессу с архитектурой AMD GCN 1.5 (I поколение Vega). Заметим, что это не самое современное решение, так как AMD уже представила ускоритель Radeon VII на 7-нм архитектуре GCN 1.5.1, относящейся ко II поколению GPU AMD Vega.