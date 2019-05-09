Apple впервые за 11 лет издала игру. Это бесплатная аркада про Уоррена Баффета
Apple впервые с 2008 года выступила издателем игры. Компания выпустила приложение Warren Buffett’s Paper Wizard, разработанное студией Wildlife Designs. На это обратило внимание издание DTF, пишут
Warren Buffett’s Paper Wizard — бесплатная игра для iPhone, в которой нет рекламы и встроенных покупок. В ней нужно играть за доставщика газет, точно попадая свертками в цели.
Уоррен Баффет, третий в мире богатейший человек, упоминается в названии проекта неслучайно. В 13 лет он работал почтальоном. Сейчас его состояние превышает $84 млрд. Также Баффет — один из крупнейших инвесторов Apple, у его фонда Berkshire Hathaway около 5% акций компании.
В описании игры значится, что идея создать Paper Wizard родилась из корпоративного соревнования, которое Баффет устраивал во время ежегодного собрания газет. Участники состязались в доставке газет. Теперь Уоррен якобы «нашел способ, с помощью которого каждый поклонник сможет бросить ему вызов».
Впервые Apple издала мобильную игру в 2008 году, на старте App Store. Тогда компания адаптировала для iPhone приложение Texas Hold’em, но с тех пор не разрабатывала и не публиковала новые тайтлы.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Игры
09.05.2019 15:59