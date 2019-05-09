Apple впервые за 11 лет издала игру. Это бесплатная аркада про Уоррена Баффета

Apple впервые с 2008 года выступила издателем игры. Компания выпустила приложение Warren Buffett’s Paper Wizard, разработанное студией Wildlife Designs. На это обратило внимание издание DTF, пишут AIN.UA .

Warren Buffett’s Paper Wizard — бесплатная игра для iPhone, в которой нет рекламы и встроенных покупок. В ней нужно играть за доставщика газет, точно попадая свертками в цели.

Уоррен Баффет, третий в мире богатейший человек, упоминается в названии проекта неслучайно. В 13 лет он работал почтальоном. Сейчас его состояние превышает $84 млрд. Также Баффет — один из крупнейших инвесторов Apple , у его фонда Berkshire Hathaway около 5% акций компании.

В описании игры значится, что идея создать Paper Wizard родилась из корпоративного соревнования, которое Баффет устраивал во время ежегодного собрания газет. Участники состязались в доставке газет. Теперь Уоррен якобы «нашел способ, с помощью которого каждый поклонник сможет бросить ему вызов».