AMD осознаёт, что облачный гейминг наберёт силу лишь через несколько лет

AMD осознаёт, что облачный гейминг наберёт силу лишь через несколько лет

В первом квартале этого года рост популярности графических процессоров AMD в серверном сегменте не только помог поднять норму прибыли компании, но и частично компенсировал вялый спрос на игровые видеокарты, коих на складах скопилось ещё достаточно после спада на криптовалютном рынке. Попутно представители AMD отмечали, что сотрудничество с Google в рамках «облачной» игровой платформы Stadia очень воодушевляет компанию, и взаимодействие ведётся с рядом других аналогичных проектов.

На торжественном ужине, посвящённом пятидесятилетию компании, технического директора Марка Пейпермастера (Mark Papermaster) спросили о возможности появления гибридных процессоров для серверного применения. В размытых формулировках Марк дал понять, что для меняющегося характера серверных вычислительных нагрузок нельзя создать сочетание графического и центрального процессора, которое было бы универсальным. По большому счёту, эти слова можно истолковать как отрицание идеи создания серверного процессора со встроенной графикой. Технический директор AMD просто считает, что сочетание дискретного графического процессора и центрального процессора обеспечивает больше гибкости. С другой стороны, сама Лиза Су (Lisa Su) такую идею до конца не отметает.

Представители издания Barron's побывали на торжественном мероприятии, посвящённом пятидесятилетию AMD, и там из уст исполнительного директора Лизы Су услышали интересные комментарии по поводу будущего «облачного гейминга». По словам главы компании, её воодушевляют перспективы долгосрочного сотрудничества с создателями «облачных» игровых платформ, но пройдёт не один год, прежде чем подобные решения наберут заметный удельный вес в игровом сегменте.

AMD осознаёт, что облачный гейминг наберёт силу лишь через несколько лет

Не избежала Лиза Су и вопросов о финансовой политике компании. Она отметила, что приоритетами для AMD являются инвестиции в потребности бизнеса, а также обслуживание собственного долга. Прочие способы расходования средств типа выкупа собственных акций компанию интересуют в меньшей степени. К слову, как стало известно из квартального анонса AMD, к концу марта компания существенно сократила величину долговых обязательств. Кроме того, сумма свободных денежных средств достигла максимального за последние два года значения — $1,194 млрд.

AMD осознаёт, что облачный гейминг наберёт силу лишь через несколько лет

Высказалась Лиза Су и по поводу возможностей поглощения активов сторонних компаний. Если таковые и произойдут, то они будут преследовать цель дополнить технологические возможности компании. В этом смысле нынешняя глава AMD не отступает от политики своих предшественников: покупка ATI в 2006 году была призвана обеспечить синергетический эффект от слияния активов в сфере вычислений и графики.

AMD осознаёт, что облачный гейминг наберёт силу лишь через несколько лет

Источник изображения: Seeking Alpha

Представители Nomura Instinet после посещения юбилейного мероприятия AMD признали, что даже в отсутствие сенсационных заявлений о ближайших премьерах, компания демонстрирует уверенность в способности увеличивать свою долю рынка, выручку и прибыль на протяжении ближайших нескольких лет. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы вернуть акции AMD к умеренному росту в цене после двух первых дней мая.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В AMD считают, что PlayStation нового поколения предложит нечто особенноеВ AMD считают, что PlayStation нового поколения предложит нечто особенное
Valve представила VR-шлем Index по цене €1079 за полный комплектValve представила VR-шлем Index по цене €1079 за полный комплект
Разработчик: PS5 и Xbox Scarlett будут мощнее Google StadiaРазработчик: PS5 и Xbox Scarlett будут мощнее Google Stadia
Бюджетная версия Nintendo Switch выйдет летомБюджетная версия Nintendo Switch выйдет летом
AMD осознаёт, что облачный гейминг наберёт силу лишь через несколько летAMD осознаёт, что облачный гейминг наберёт силу лишь через несколько лет
Блок рекламы


Похожие новости
PlayStation 5 получит 8-ядерный процессор AMD Ryzen и выйдет уже через годPlayStation 5 получит 8-ядерный процессор AMD Ryzen и выйдет уже через год
AMD подтвердила работу над облачным геймингом и сотрудничество с MicrosoftAMD подтвердила работу над облачным геймингом и сотрудничество с Microsoft
Valve выпустила патч для Half-Life через 19 лет после релиза
Приставка Sony PS5 выйдет через два годаПриставка Sony PS5 выйдет через два года
У Nintendo украли несколько приставок SwitchУ Nintendo украли несколько приставок Switch
Приставка Sony PlayStation 5 выйдет через два годаПриставка Sony PlayStation 5 выйдет через два года
На диске с игрой Metal Gear Solid V найден лишь инсталляторНа диске с игрой Metal Gear Solid V найден лишь инсталлятор
Мир увидит игру Syberia 3 уже через месяцМир увидит игру Syberia 3 уже через месяц
NVIDIA перевернет мир гейминга уже 3 мартаNVIDIA перевернет мир гейминга уже 3 марта
Minecraft будет экранизирован через 2-4 годаMinecraft будет экранизирован через 2-4 года
Последние новости
Подгружаем последние новости