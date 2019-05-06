AMD осознаёт, что облачный гейминг наберёт силу лишь через несколько лет

В первом квартале этого года рост популярности графических процессоров AMD в серверном сегменте не только помог поднять норму прибыли компании, но и частично компенсировал вялый спрос на игровые видеокарты, коих на складах скопилось ещё достаточно после спада на криптовалютном рынке. Попутно представители AMD отмечали, что сотрудничество с Google в рамках «облачной» игровой платформы Stadia очень воодушевляет компанию, и взаимодействие ведётся с рядом других аналогичных проектов.

На торжественном ужине, посвящённом пятидесятилетию компании, технического директора Марка Пейпермастера (Mark Papermaster) спросили о возможности появления гибридных процессоров для серверного применения. В размытых формулировках Марк дал понять, что для меняющегося характера серверных вычислительных нагрузок нельзя создать сочетание графического и центрального процессора, которое было бы универсальным. По большому счёту, эти слова можно истолковать как отрицание идеи создания серверного процессора со встроенной графикой. Технический директор AMD просто считает, что сочетание дискретного графического процессора и центрального процессора обеспечивает больше гибкости. С другой стороны, сама Лиза Су (Lisa Su) такую идею до конца не отметает.

Представители издания Barron's побывали на торжественном мероприятии, посвящённом пятидесятилетию AMD, и там из уст исполнительного директора Лизы Су услышали интересные комментарии по поводу будущего «облачного гейминга». По словам главы компании, её воодушевляют перспективы долгосрочного сотрудничества с создателями «облачных» игровых платформ, но пройдёт не один год, прежде чем подобные решения наберут заметный удельный вес в игровом сегменте.

Не избежала Лиза Су и вопросов о финансовой политике компании. Она отметила, что приоритетами для AMD являются инвестиции в потребности бизнеса, а также обслуживание собственного долга. Прочие способы расходования средств типа выкупа собственных акций компанию интересуют в меньшей степени. К слову, как стало известно из квартального анонса AMD, к концу марта компания существенно сократила величину долговых обязательств. Кроме того, сумма свободных денежных средств достигла максимального за последние два года значения — $1,194 млрд.

Высказалась Лиза Су и по поводу возможностей поглощения активов сторонних компаний. Если таковые и произойдут, то они будут преследовать цель дополнить технологические возможности компании. В этом смысле нынешняя глава AMD не отступает от политики своих предшественников: покупка ATI в 2006 году была призвана обеспечить синергетический эффект от слияния активов в сфере вычислений и графики.

Источник изображения: Seeking Alpha

Представители Nomura Instinet после посещения юбилейного мероприятия AMD признали, что даже в отсутствие сенсационных заявлений о ближайших премьерах, компания демонстрирует уверенность в способности увеличивать свою долю рынка, выручку и прибыль на протяжении ближайших нескольких лет. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы вернуть акции AMD к умеренному росту в цене после двух первых дней мая.



