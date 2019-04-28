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Эволюция игровых консолей Nintendo: видео В 11-минутном ролике, подготовленном изданием IGN, демонстрируется эволюция игровых приставок Nintendo. Первой показана приставка Color TV Game 6, вышедшая в 1977 году, — первая консоль из серии Color TV Game, выпускавших только в Японии. Последними же демонстрируются портативная консоль Nintendo Switch, вышедшая в 2017 году, а также две ретро-консоли — NES Classic, вышедшая в 2016 году, и SNES Classic, выпущенная годом позже.

Олег Писарев, Supreme2.Ru

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