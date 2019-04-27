К моменту выхода PlayStation 5 Sony продаст более 100 млн консолей PS4

Компания Sony опубликовала отчётность за финансовый год, который подошёл к концу 31 марта 2019 года. На основе представленных данных можно сделать вывод о том, что несмотря на некоторое замедление продаж оборудования для PlayStation4, сама консоль всё ещё продаётся с впечатляющей скоростью. На данный момент по всему миру реализовано 96,8 млн копий PS4, а значит общее количество продаж перешагнёт отметку в 100 млн штук до того, как будет выпущена PS5.

За отчётный период было продано 17,8 млн консолей, тогда как годом ранее этот показатель достиг отметки в 19 млн единиц. Статистика говорит о том, что игровые устройства от Sony продолжают пользоваться высокой популярностью среди пользователей по всему миру. Безусловно, продажи PS4 сократятся после выхода на рынок консоли следующего поколения, но до этого события пройдёт не менее года, поскольку недавно Sony объявила о том, что ожидать появления PS5 придётся не менее 12 месяцев. Это означает, что у PS4 есть целый год на то, чтобы преодолеть отметку в 100 млн проданных экземпляров.

В отчёте Sony также говорится о том, что выручка от продаж и операционной деятельности в квартале составила $78,14 млрд, что на 1 % больше, чем за предыдущий аналогичный период. Аналитики отмечают, что игровое направление продолжает оставаться для Sony наиболее прибыльным.



