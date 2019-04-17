Искусственный интеллект обыграл OG – победителей TI`8 в Dota 2. Он обучался 45 000 лет
Система искусственного интеллекта OpenAI Five сумела обыграть OG - чемпионскую команду по Dota 2, они взяли The International 2018. Матчи стримились в онлайне на Twitch, пишут
Команда разработчиков объяснила, что именно эта онлайн-игра отлично подходит для глубокого обучения с подкреплением, из-за своей сложности. Хотя люди-геймеры и ИИ видят игровое поле немного по-разному:
Команда разработчиков сообщила, что эти победы OpenAI Five в сравнении с его же поражениями на мировом чемпионате по Dota 2 The International 2018 стали возможными благодаря расширению масштабов обучения. Всего OpenAI Five «прожил» 45 000 лет игры в Dota сам с собой на протяжении 10 месяцев (раньше это были 10 000 лет на протяжении 1,5 месяцев). В среднем, это были 250 лет симуляции в день. Стоит отметить, что как и раньше в игре были некоторые ограничения: например, выбирать можно было только из 17 героев. Первоначально их было 18, но в последнем обновлении Dota 2 одного из героев разработчики сильно дополнили, поэтому команда OpenAI не успела подстроиться под изменения.
Что особенно важно, во время этих матчей разработчики показали и то, как ИИ может сражаться вместе с людьми, а не против них. Один из матчей состоял из четырех игроков-людей и шестерых игроков-ботов.
«На самом деле, было здорово. Viper на каком-то этапе отдал за меня жизнь. Он, наверное, думал, что я знаю, что делаю, хотя на самом деле, было не так. Но он верил в меня. От людей-тиммейтов такое редко увидишь», ? вспоминает Sheever, один из участников матча.
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17.04.2019 07:00