Украинская Na’Vi стала чемпионом на турнире по CS:GO и выирала $250 000

Команда украинского киберспортивного клуба Natus Vincere по GS:GO стала чемпионом StarSeries & i-League CS:GO Season 7. За победу киберспортсмены получат главный приз в $250 000. В гранд-финале украинцы под началом Данила «Zeus» Тесленко обыграли шведов Fnatic со счетом 3:0. Об этом сообщает Федерация киберспорта Украины, пишут AIN.UA.

Украинская Na’Vi стала чемпионом на турнире по CS:GO и выирала $250 000

StarSeries & i-League Season 7 проходил с 30 марта по 7 апреля в Шанхае. Призовой фонд составил $500 000. Всего в соревнованиях участвовали 16 команд из разных стран. Финальные результаты StarSeries i-League CS:GO Season 7 выглядят следующим образом:

  • 1 место — Natus Vincere ($250 000);
  • 2 место — Fnatic ($80 000);
  • 3-4 место — Renegades, NRG Esports ($30 000);
  • 5-8 место — NiP, North, ENCE Esports, Team Vitality ($15 000);
  • 9-11 место — Team Spirit, BIG, FaZe Clan ($8500);
  • 12-14 место — TYLOO, ViCi Gaming, MiBR ($5500);
  • 15-16 место — paiN Gaming, Panda Gaming ($4000).

По завершению турнира киберпортивный портал HLTV.org вручил награду самому ценному игроку. Им стал киевлянин, член команды Na’Vi Александр «s1mple» Костылев. Это третья его MVP-медаль на StarSeries i-League CS:GO и девятая в карьере.


Майя Яровая, AIN


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