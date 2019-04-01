Atari показала ретро-консоль VCS в новом дизайне

Французская компания Atari возвращается на рынок компьютерных игр с игровой приставкой Atari VCS. В сети были опубликованы рендеры, раскрывающие финальный дизайн новой консоли.

Atari VCS

Одним из самых популярных аспектов Atari VCS является его удивительный ретро-футуристический дизайн, вдохновленный оригинальной компьютерной видеосистемой Atari 2600. Также как и прежде, производитель выпустит две версии игровой консоли: обычной и коллекционной с деревянной вставкой. Новинки будут отличаться между собой только внешним видом.

Наиболее заметным аспектом обновленного дизайна стал пересмотренный силуэт, который теперь поднимает основной корпус VCS, создавая больше «плавающего эффекта». Новая концепция позволили переместить два из четырех портов USB 3.0 на переднюю часть VCS.

Atari VCS
Atari VCS
Atari VCS
Atari VCS

Помимо этого, разработчики оптимизировали конструкцию корпуса приставки до четырех больших деталей. Это позволило не только упростить производство, но и освободить больше места для охлаждения нового встроенного чипа AMD Ryzen.

Все логотипы «Atari» в новых моделях Atari VCS будут подсвечиваться белым светом, а не красным, как было задумано ранее.

Atari VCS
Atari VCS
Atari VCS

Однако у нового дизайна имеется и недостаток. Создатели удалили задний слот для SD-карты, назвав его «избыточным».

Поставки новой консоли Atari VCS стартуют в декабре текущего года. Стоимость базовой версии консоли без геймпада составит $239.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Игры

←+Ctrl+→

Интересные новости
Apple представила сервис Arcade с подпиской на игрыApple представила сервис Arcade с подпиской на игры
Valve неожиданно представила собственную VR-гарнитуру IndexValve неожиданно представила собственную VR-гарнитуру Index
Как эволюционировали игры Borderlands: видеоКак эволюционировали игры Borderlands: видео
Atari показала ретро-консоль VCS в новом дизайнеAtari показала ретро-консоль VCS в новом дизайне
Назначена дата релиза ретро-консоли Sega Mega Drive MiniНазначена дата релиза ретро-консоли Sega Mega Drive Mini
Блок рекламы


Похожие новости
Ретро-консоль Sega Mega Drive Mini выйдет в сентябре с 40 предустановленными играмиРетро-консоль Sega Mega Drive Mini выйдет в сентябре с 40 предустановленными играми
Консоль Atari VCS перейдёт на AMD Ryzen и задержится до конца 2019 годаКонсоль Atari VCS перейдёт на AMD Ryzen и задержится до конца 2019 года
Microsoft показала в работе игровой стриминговый сервис Project xCloudMicrosoft показала в работе игровой стриминговый сервис Project xCloud
Lenovo лицензировала дизайнерские патенты Sony на PlayStation VRLenovo лицензировала дизайнерские патенты Sony на PlayStation VR
Ретро-консоль Sega Mega Drive Mini выйдет во всём мире в 2019 годуРетро-консоль Sega Mega Drive Mini выйдет во всём мире в 2019 году
Автомобили Tesla получат игры Atari, в которые можно играть с помощью руляАвтомобили Tesla получат игры Atari, в которые можно играть с помощью руля
Эксклюзивное издание ретро-консоли Atari VCS обойдётся в $299Эксклюзивное издание ретро-консоли Atari VCS обойдётся в $299
Atari открыла предзаказ на новую консольAtari открыла предзаказ на новую консоль
Atari утвердила стоимость особого издания консоли VCSAtari утвердила стоимость особого издания консоли VCS
Приставке Ataribox дали новое имяПриставке Ataribox дали новое имя
Последние новости
Подгружаем последние новости