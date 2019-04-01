Atari показала ретро-консоль VCS в новом дизайне

Французская компания Atari возвращается на рынок компьютерных игр с игровой приставкой Atari VCS. В сети были опубликованы рендеры, раскрывающие финальный дизайн новой консоли.

Одним из самых популярных аспектов Atari VCS является его удивительный ретро-футуристический дизайн, вдохновленный оригинальной компьютерной видеосистемой Atari 2600. Также как и прежде, производитель выпустит две версии игровой консоли: обычной и коллекционной с деревянной вставкой. Новинки будут отличаться между собой только внешним видом.

Наиболее заметным аспектом обновленного дизайна стал пересмотренный силуэт, который теперь поднимает основной корпус VCS, создавая больше «плавающего эффекта». Новая концепция позволили переместить два из четырех портов USB 3.0 на переднюю часть VCS.

Помимо этого, разработчики оптимизировали конструкцию корпуса приставки до четырех больших деталей. Это позволило не только упростить производство, но и освободить больше места для охлаждения нового встроенного чипа AMD Ryzen.

Все логотипы «Atari» в новых моделях Atari VCS будут подсвечиваться белым светом, а не красным, как было задумано ранее.

Однако у нового дизайна имеется и недостаток. Создатели удалили задний слот для SD-карты, назвав его «избыточным».

Поставки новой консоли Atari VCS стартуют в декабре текущего года. Стоимость базовой версии консоли без геймпада составит $239.