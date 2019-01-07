Доля пользователей VR-гарнитур в Steam удвоилась за 2018 год

Доля пользователей VR-гарнитур в Steam удвоилась за 2018 год

Новости о состоянии рынка виртуальной реальности для ПК могут создать впечатление, будто экосистема умирает или даже мертва. Но это совсем не так, если судить по статистике. Производители шлемов VR в настоящее время ещё не опубликовали данные о продажах в 2018 году, но есть и другие любопытные показатели для анализа — магазин Steam от Valve, где регулярно проводятся опросы относительно установленного у игроков оборудования.

Эти опросы предлагается случайной выборке пользователей Steam каждый месяц, причём последние проходят его по желанию. Клиент Steam сканирует компоненты ПК, а также любые подключённые периферийные устройства, включая и гарнитуры VR. Абсолютных цифр нет, но есть доля опрошенных каждый месяц пользователей. Вот как данные менялись на протяжении 2018 года (раздел Other включает в себя Oculus Rift DK2 и HTC Vive Pro):

Доля пользователей VR-гарнитур в Steam удвоилась за 2018 год

Судя по этой информации, доля пользователей Steam, имеющих VR-шлемы, почти удвоилась в 2018 году — сейчас у 0,8 % игроков есть гарнитура виртуальной реальности. Это не так уж мало, если учесть, что примерно таково же количество игроков, у которых установлена ОС семейства Linux. Свой вклад внесли все три основные платформы VR для ПК: доля Oculus Rift выросла на 85 %, HTC Vive — на 65 %, а гарнитуры Windows MR начали год с нуля, а сейчас занимают 0,07 %.

Рост HTC Vive, вероятно, объясняется мартовским снижением цены на $100 до $499. Рост Windows MR также, вероятно, связан со стоимостью — Microsoft и розничные сети США в этом году активно продвигали новые гарнитуры, причём цены иногда доходили до $149. Успехи Oculus Rift объяснить сложнее. С 2017 года цена оставалась на уровне $399 долларов. Видимо, покупки этого устройства более всего связаны с маркетингом Facebook и эксклюзивными предложениями вроде Marvel Powers VR и Echo Combat.

Доля пользователей VR-гарнитур в Steam удвоилась за 2018 год

В 2019 году, если верить слухам, ожидается удешевлённый шлем Rift S с более высоким разрешением и встроенными датчиками отслеживания движений, а также на рынок может поступить собственный шлем Valve с контроллерами Knuckles и 135-градусным обзором. Если мы дождёмся таких продуктов, можно ожидать дальнейшего роста популярности виртуальной реальности на ПК. Повышение качества и снижение цен могут убедить многих присоединиться к растущему сообществу владельцев VR-шлемов.

Доля пользователей VR-гарнитур в Steam удвоилась за 2018 год


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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