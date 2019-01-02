Sony продала 90 млн консолей PlayStation 4

Медиа-редактор сети Walmart в Канаде, Пол Хантер, в своем Twitter-аккаунте сообщил, что количество реализованных приставок Sony PlayStation 4 превысило 90 млн единиц. А Nintendo удалось продать 25 млн Switch.

Последние официальные данные о продажах PlayStation 4 сообщались в конце октября прошлого года. Тогда Sony подтвердила, что было отгружено более 86 миллионов приставок по всему миру. С такими темпами продаж, PS4 легко достигнет 100 млн проданных устройств до анонса PS5, дебют которой намечен на декабрь нынешнего года.

Напомним, самой популярной игровой консолью в истории стала Sony PlayStation 2. Приставка продавалась почти 13 лет (2000-2013). За это время было продано 155 млн PS2.