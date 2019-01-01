Battlefield V получит поддержку сглаживания DLSS, которое улучшит работу трассировки лучей

Шутер от первого лица Battlefield V получит поддержку технологии использования алгоритмов глубокого обучения для сглаживания в играх, которая более известна как NVIDIA DLSS (Deep Learning Super-Sampling). Об этом стало известно из недавней утечки с официальной информацией о производительности готовящейся видеокарты GeForce RTX 2060.

Для начала стоит напомнить, что Battlefield V стала первой игрой, получившей поддержку трассировки лучей в реальном времени. Теперь же получается, что данная игра получит поддержку и второй ключевой технологии, представленной компанией NVIDIA вместе с видеокартами GeForce RTX и поддерживаемой только ими.

Самое интересное, что пользователи видеокарт GeForce RTX смогут активировать в Battlefield V сразу обе технологии: и трассировку лучей в реальном времени, и сглаживание с глубоким обучением. И сочетание данных технологий может принести весьма интересные результаты. Во всяком случае, на это указывают данные от самой NVIDIA.

Утверждается, что без трассировки лучей в реальном времени видеокарта GeForce RTX 2060 способна обеспечить в Battlefield V при разрешении 1080р (1920 ? 1080 точек) среднюю частоту в 90 кадров/с. Активация трассировки лучей приводит к уменьшению частоты до 65 кадров/с. Наконец, активация и трассировки, и технологии DLSS позволяет достичь частоты в 88 кадров/с.

Если эти данные достоверны, получается, что ИИ-сглаживание позволяет избежать значительной просадки FPS при использовании трассировки лучей в реальном времени. Можно предположить, что благодаря сочетанию трассировки и DLSS видеокарта GeForce RTX 2080 Ti сможет обеспечить приемлемую частоту кадров в более высоких разрешениях, а не только в 1080p.

Также будем надеяться, что и в других играх сочетание ИИ-сглаживания и трассировки лучей позволит видеокартам GeForce RTX обеспечивать высокую частоту кадров. Особенно это может быть актуально для Shadow of the Tomb Raider и Metro Exodus, где трассировка лучей будет задействована в создании более сложных эффектов, чем в Battlefield V, вроде глобального освещения, создания теней и учёта преград при построении освещения в сцене.



