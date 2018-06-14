Steam отказался от поддержки Windows XP и Vista

Сервис цифровой дистрибуции Steam от Valve сообщил о прекращении поддержки операционных систем Windows XP и Vista от Microsoft.

Причина такого решения проста – обе ОС устарели и не отвечают множеству современных требований, в частности, к безопасности. Поддержка Windows XP и Vista в Стиме будет прекращена 1 января 2019 года, так что у пользователей, до сих пор работающих в них, еще есть время на переход хотя бы на Семерку. До конца текущего года Steam будет работать на указанных ОС, но его функционал сильно ограничат: к примеру, доступ к новому чату будет закрыт, и это лишь один из примеров.

Напомним, что поддержка Windows XP со стороны самого Microsoft была прекращена 4 года назад, ну а Vista изначально была крайне неудачным продуктом, раз ее заменили на Win 7 спустя всего два года после релиза. В настоящее время она находится в хвосте рейтинг популярности ОС от Microsoft, так что отказ от ее поддержки не принесет Valve никаких проблем. К слову, под Windows XP и Vista уже не работают многие сервисы и программы – в частности, под них не выходят свежие версии браузеров Opera и Chrome, да и современные видеоигры уже далеко не всегда можно запустить под ними.


Максим Мишенев, MobileDevice


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