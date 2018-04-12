Fortnite столкнулась с отключением сервера

Fortnite столкнулась с отключением сервера

Хитовая видеоигра Fortnite сталкивается с серьезным сбоем сервера после проблемы, возникшей после обновления среды до ее бесплатного режима Battle Royale.

Epic Games, как ее называют, насчитывают более сорока пяти миллионов игроков по всему миру.

И эти люди не смогли войти в последний игровой бой Battle Royale на Xbox, PlayStation, ПК или мобильном устройстве.
Сообщается об ошибке в базе данных.

Компания заявила, что это привело к тому, что службы входа в систему и службы знакомств — нестабильны.

«Службы должны начать восстанавливаться в течение следующих нескольких часов», — говорится в последнем заявлении.

К слову, некоторые родители вызывают озабоченность по поводу того, сколько времени их дети тратят на подобные битвы в Fortnite.

Также один академик недавно предостерег от описания этой игры как «захватывающей».

Напомним, Fortnite была номинирована на две премии на церемонии награждения Bafta Games Awards в четверг вечером.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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