Одну из самых популярных игр в Азии создала 26-летняя японка. В ней почти ничего не нужно делать

Tabi Kaeru или «Жабка-путешественица» была самым загружаемым мобильным приложением в Китае на протяжении двух недель после запуска. Она продолжает занимает верхние строчки чартов в Китае, Гонконге, Тайване, Сингапуре, Малайзии и Японии. Идея игры родилась у Маюко Уэмуры, 26-летней сотрудницы разработчика игр Hit-Point Inc, которая в жизни не написала и строчки кода, рассказывает Bloomberg, пишут AIN.UA.

Ставшая популярной «Жабка-путешественица» по своей сути напоминает еще одну культовую японскую игру — тамагочи. В рамках игры сперва для жабки нужно упаковать обед, палатку и еще несколько вещей, полезных в путешествии. Затем она уйдет на несколько часов, а то и дней, и вернется с фотографиями и сувенирами.

Когда жабка дома, чаще всего она пишет или читает книгу в своей пещере. Игрок в это время может собирать клевер, растущий поблизости. Его можно обменять на еду, фонари и другие вещи, которые пригодятся в путешествии. Цель игры — собрать как можно больше вещей: для походов жабки и сувениров от нее.

Одну из самых популярных игр в Азии создала 26-летняя японка. В ней почти ничего не нужно делать

Уэмура рассказала, что ее вдохновила собственная любовь к путешествием и чувство ожидания любимого человека, которой сам отправился в дорогу. «Мы определенно заставляем людей ждать и иногда я переживаю, думаю: не слишком ли долго они ждут? Я хочу разрабатывать игры, которые люди любят. Я не хочу делать игры, где вам нужно слишком много фокусироваться», — рассказала создательница игры.

Хотя «Жабка» доступна только на японском, с момента релиза в ноябре ее загрузили более 30 млн раз. 95% игроков приходиться на Китай. Правда, в компании уверены, что за пределами рынка Азии игра хитом не станет.

В Hit-Point не раскрывают, сколько компании принесла игра. В приложении есть реклама и возможность купить игровой клевер за реальные деньги. Кроме того, персонажей предыдущей популярной игры разработчика, Neko Atsume, можно купить в образе игрушек, книг, с ними даже сняли фильм.

Одну из самых популярных игр в Азии создала 26-летняя японка. В ней почти ничего не нужно делать

«Мне нравится отношение, которое характерно игре: жить простую жизнь без каких либо сложностей», — говорит 29-летний бухгалтер Чен Диаджиа. Он проверяет свою жабку по имени Фантуан, или Рисовый шарик, несколько раз в день.


Павел Красномовец, AIN


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