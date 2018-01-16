Две украинские команды прошли в финал геймдев-конкурса Google
Две украинские команды
В финал конкурса этого года вошло всего 20 команд, из них — два украинских проекта. Это — мобильная игра
Второй проект — игрушка
20 финалистов конкурса получат шанс представить свой продукт на ивенте в Saatchi Gallery в Лондоне 13 февраля, там же будут определены окончательные победители.
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15.01.2018 16:59