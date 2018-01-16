Две украинские команды прошли в финал геймдев-конкурса Google

Две украинские команды вышли в финал конкурса для мобильных инди-разработчиков, который проводит Google. Конкурс под названием Indie Games Contest проводится между командами из европейских стран, а его основные призы связаны с помощью начинающим разработчикам продвинуть свой продукт в Google Play. Победителям обещают деньги на маркетинговую кампанию, оплаченную поездку на 2018 Google I/O и другие призы. , пишут AIN.UA

В финал конкурса этого года вошло всего 20 команд, из них — два украинских проекта. Это — мобильная игра The Big Journey от компании Armor Games Studios, которая занимается разработкой игр различных жанров, от RPG до аркад. 2D-игрушка посвящена приключениям кота по кличке Мистер Усы, который пытается съесть все объекты в мире.

Второй проект — игрушка Undervault от киевского разработчика Андрея Бычковского. Это — ролевая игра, где игроку предстоит исследовать различные комнаты, справляться с монстрами, учить навыки, торговать.

Две украинские команды прошли в финал геймдев-конкурса Google

20 финалистов конкурса получат шанс представить свой продукт на ивенте в Saatchi Gallery в Лондоне 13 февраля, там же будут определены окончательные победители.


Ольга Карпенко, AIN


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