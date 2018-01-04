Некоторые игры для Android используют ваш микрофон для отслеживания информации

Некоторые игры для Android используют ваш микрофон для отслеживания информации

Некоторые игры смартфона «слушают» не то, что вы говорите. Они пытаются услышать, что вы смотрите.

Микрофон используется для того, чтобы узнать, какие фильмы вы смотрите, какие объявления слышите.

Но отчеты в The New York Times на прошлой неделе показали, что подобная практика может быть более распространенной и более скрытной чем думают потребители.

The Times сообщает, что в Google Play Store было выявлено более 250 игр, которые включают только один конкретный тип программного обеспечения для мониторинга привычек пользователей.

Это игры компании, известной как Alphonso. Большинство приложений, похоже, скрывают свою «фишку» под кнопкой «читать дальше».

Если вы пропустите это первоначальное предупреждение, то можете не знать, что получите, как только откроете приложение.

При эксперименте одна установленная игра, головоломка Endless 9 9 от Imobile Game Studios, сразу же попросила указать местоположение и доступ к микрофону без объяснений.

Выяснилось, что приложение отслеживало «данные телезрителей», чтобы «показать контент и рекламу».


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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