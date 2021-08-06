Венесуэла проведет деноминацию боливара и сделает его цифровым
Центральный банк Венесуэлы объявил о том, что 1 октября нынешнего года проведет деноминацию национальной валюты, так что за один новый боливар будут давать 1 млн старых. Об этом пишет РБК со ссылкой на Центральный банк.
Что известно
В результате с ценников спишут по шесть нулей, а наряду с обычными банкнотами и монетами в оборот будут выпущены цифровые деньги.
«Такое изменение денежной шкалы, поддерживаемое углублением и развитием цифровой экономики в Венесуэле, представляет собой историческую перемену, необходимую в то время, когда наша страна начинает восстанавливать экономику после кризиса, вызванного жестокой атакой на государство, экономику и национальную валюту», — говорится в сообщении ЦБ.
Регулятор пояснил, что продолжит выпуск обычных банкнот, так что «физический» и цифровой боливары будут участвовать в обращении на равных, а курс валюты будут определяться на основе операций купли-продажи иностранной валюты, осуществляемых отдельными лицами и компаниями через обменные пункты банков.
Введение цифрового боливара, заверил ЦБ, позволит снизить операционные издержки, а модернизация платежных систем позволит сократить время проведения транзакций с использованием цифровой валюты до нескольких секунд.
Напомним
Деноминация боливара будет проведена уже второй раз за последние три года. В предыдущий раз о реформе валюты было объявлено в июле 2018 года, в следующем месяце с банкнот было «списано» по пять нулей. При этом курс нового, «суверенного боливара» оливара был привязан к венесуэльской криптовалюте Petro: один петро был приравнен к стоимости барреля венесуэльской нефти ($60), или 3,6 тыс. новых боливаров (360 млн до деноминации).
Десятью годами ранее, в результате предыдущей реформы, в стране был введен «сильный боливар» (bol?var fuerte), который был в тысячу раз сильнее «обычного», но со временем «ослаб».
Президент Венесуэлы Николас Мадуро осенью 2019 года заявил, что страна использует криптовалюту для обхода санкций США. Тогда же ЦБ страны проводил испытания, чтобы определить допустимость использования цифровых денег, таких как Bitcoin и Ethereum, для международных резервов страны.