Венесуэла проведет деноминацию боливара и сделает его цифровым

Центральный банк Венесуэлы объявил о том, что 1 октября нынешнего года проведет деноминацию национальной валюты, так что за один новый боливар будут давать 1 млн старых. Об этом пишет РБК со ссылкой на Центральный банк.

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Что известно

В результате с ценников спишут по шесть нулей, а наряду с обычными банкнотами и монетами в оборот будут выпущены цифровые деньги.

«Такое изменение денежной шкалы, поддерживаемое углублением и развитием цифровой экономики в Венесуэле, представляет собой историческую перемену, необходимую в то время, когда наша страна начинает восстанавливать экономику после кризиса, вызванного жестокой атакой на государство, экономику и национальную валюту», — говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор пояснил, что продолжит выпуск обычных банкнот, так что «физический» и цифровой боливары будут участвовать в обращении на равных, а курс валюты будут определяться на основе операций купли-продажи иностранной валюты, осуществляемых отдельными лицами и компаниями через обменные пункты банков.

Введение цифрового боливара, заверил ЦБ, позволит снизить операционные издержки, а модернизация платежных систем позволит сократить время проведения транзакций с использованием цифровой валюты до нескольких секунд.

Напомним

Деноминация боливара будет проведена уже второй раз за последние три года. В предыдущий раз о реформе валюты было объявлено в июле 2018 года, в следующем месяце с банкнот было «списано» по пять нулей. При этом курс нового, «суверенного боливара» оливара был привязан к венесуэльской криптовалюте Petro: один петро был приравнен к стоимости барреля венесуэльской нефти ($60), или 3,6 тыс. новых боливаров (360 млн до деноминации).

Десятью годами ранее, в результате предыдущей реформы, в стране был введен «сильный боливар» (bol?var fuerte), который был в тысячу раз сильнее «обычного», но со временем «ослаб».