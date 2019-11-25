В министерствах согласовали приватизацию уже 415 госпредприятий

По состоянию на 25 ноября министерства согласовали приватизацию 415 государственных предприятий, единых имущественных комплексов и пакетов акций.

Об этом говорится на сайте Фонда государственного имущества, где в понедельник обнародовали список из 76 новых объектов, которые подлежат приватизации.

Самое большое количество объектов передали Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерство энергетики и защиты окружающей среды, а также Министерство инфраструктуры. Среди переданных объектов - Скадовский морской торговый порт, морской торговый порт "Усть-Дунайск", "Институт титана", Львовский государственный ювелирный завод, государственная авиационная компания "Херсон-Авиа" и другие.

Также в ближайшее время ожидается передача в ФГИ для приватизации 339 объектов от Минэкономики.

После подготовки эти объекты планируется выставить на аукционы через 45 электронных площадок в системе "ProZorro.Продажи". На сегодня там уже выставлены 164 объекта малой приватизации.

Напомним, в сентябре 2019 года Владимир Зеленский поручил возобновить большую приватизацию. Первый конкурс должен состояться не позднее 1 апреля 2020 года.

В октябре Верховная Рада отменила список из более тысячи предприятий, не подлежащих приватизации.

В ноябре Зеленский поручил передать на приватизацию 500 предприятий до конца года.