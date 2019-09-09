«Розетка» откроет офлайн-магазин в киевском ТРЦ «Алладин» на 430 кв. м

Интернет-супермаркет «Розетка» открывает новый офлайн-магазин в Киеве. 23 июля этого года компания подписала договор аренды с торгово-развлекательным центром «Алладин». Об этом сообщает ассоциация RAU, пишут AIN.UA

  • Площадь нового магазина «Розетки» составит 430 кв. м, площадь торгового зала — 160 кв. м.
  • Сейчас в Украине работает восемь офлайновых магазинов Rozetka — пять в Киеве (Главпочтамт, ТРЦ Smart Plaza Politech, просп. Степана Бандеры, ул. Киото, ул. Декабристов), и три в Одессе. В августе компания также запустила в Киеве точку выдачи экспериментального формата: здесь можно получить малогабаритный заказ, распечатав перед этим талон электронной очереди.
  • По словам коммерческого директора подразделения Property Management в Dragon Capital Натальи Кравец, «Розетка» сможет повлиять на трафик в ТРЦ (Dragon Capital приобрел «Алладин» в марте этого года). В планах руководства ТРЦ: открывать новые рестораны и магазины, а также обновить дизайн центра.

Ольга Карпенко, AIN

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