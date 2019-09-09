Интернет-супермаркет «Розетка» открывает новый офлайн-магазин в Киеве . 23 июля этого года компания подписала договор аренды с торгово-развлекательным центром «Алладин». Об этом сообщает ассоциация RAU , пишут AIN.UA



UBB

[url=http://novostey.com/business/news884543.html]«Розетка» откроет офлайн-магазин в киевском ТРЦ «Алладин» на 430 кв. м - Финансы на Новостей.COM[/url]

HTML

<a href=http://novostey.com/business/news884543.html>«Розетка» откроет офлайн-магазин в киевском ТРЦ «Алладин» на 430 кв. м - Финансы на Новостей.COM</a>

URL

http://novostey.com/business/news884543.html