"Нафтогаз" не получал от "Газпрома" предложений о мировом соглашении, - Витренко
Украине нужно готовиться к прекращению транзита.
НАК "Нафтогаз Украины" пока не получал никаких предложений от роSSийского "Газпрома" о мировом соглашении.
Об этом заявил исполнительный директор НАК Юрий Витренко, комментируя слова министра энергетики РФ Александра Новака о предложении "Газпрома" подписать мировое соглашение.
"Если получим, мы их внимательно рассмотрим", - заявил Витренко, предположив, что речь может идти о неприемлемых для украинской компании условиях.
"Хотя, скорее всего, Александр Новак имел в виду "мировое соглашение" в понимании, уже озвученном Алексеем Миллером, главой "Газпрома": "Нафтогаз" и "Газпром" договорятся, что решения предыдущих арбитражей по нашим контрактам на поставку и транзит газа не будут применяться", - написал исполнительный директор "Нафтогаза" на своей странице в Facebook.
Он пояснил, что такой вариант предусматривает добровольный отказ Украины от 2,8 млрд долларов и возвращение государства в статус должника - "по положению контракта "бери или плати" (более 80 млрд долларов до конца 2019 года) и за газ, отобранный в 2014-2015 году (около 4 млрд долларов)".
"И это все ради продления текущего контракта на транзит, который, в интерпретации "Газпрома", на которую мы должны согласиться вопреки решению арбитража, не несет никаких обязательств "Газпрома" по объемам транзита. То есть как только "Газпром" достроит "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", он прекратит транзит через Украину, и мы по этому контракту не будем получать деньги", - добавил Юрий Витренко.
Исполнительный директор НАК выразил убеждение, что в таких условиях Украина должна "готовиться к прекращению транзита с 2020 года, при этом через международный арбитраж получая за это компенсацию".
Ранее в четверг Новак на встрече с заместителем председателя Еврокомиссии Марошем Шефчовичем в Москве напомнил, что, по мнению РоSSии, Стокгольмский арбитраж принял дискриминационные решения: по контракту на транзит газа были учтены обязательства "транспортируй или плати", а по контракту на поставку газа - "бери или плати" - не учтены. "Газпром" подал апелляцию в Шведский суд.
Напомним, ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сказал, что РоSSия имеет техническую возможность с начала следующего года не использовать украинскую ГТС для транспортировки газа в Европу.
Транзитный контракт Украины с роSSийским Газпромом был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения 31 января 2019 роSSийский монополист планирует максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.
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15.06.2019 03:42