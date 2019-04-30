Крымский "Инкерман" сменил владельца

Раньше ключевым акционером был украинский бизнесмен Шамотий.

Крымский "Инкерман" сменил владельца
Фото: commons.wikimedia.org

Владельцем крымского Инкерманского завода марочных вин стал винодел Валерий Захарьин, сообщил РБК со ссылкой на Ларису Шимчук, и.о. директора предприятия. Информацию также подтвердил новый собственник. Раньше одним из ключевых акционеров компании был украинский бизнесмен Валерий Шамотий.

Сделка была закрыта 24 апреля. В нее вошли Инкерманский завод марочных вин, совхоз "Качинский+" и агрофирма "Черноморец".

Инкерманский завод марочных вин был основан в 1961 году и является одним из крупнейших в Крыму: ему принадлежит 2,7 тыс. га виноградников. Для сравнения, крупнейшему винодельческому предприятию полуострова - "Массандре" - принадлежит 4 тыс. га виноградников, "Алеф-Виналь-Крым" (бренд Villa Krim) — 1,9 тыс. га.

С 2011 года все активы "Инкермана" - завод, совхоз, агрофирма - были консолидированы в холдинг Inkerman International AB со штаб-квартирой в Стокгольме. По состоянию на 2016 год 40% "Инкермана" принадлежали украинской компании Шамотия "Логос девелопмент", 40% - инвестфонду Hartwall Capital, 20% - китайскому фонду Pan Chang c 20%. Теперь все 100% консолидированы Захарьиным.

Захарьину принадлежат 88 га винограднико в Крыму под названием "Дом Захарьиных", он делает вино под марками "Дом Захарьиных", "Баккал Су", "Хороший год". Объем выпуска "Дома Захарьиных" - 200 тыс. бутылок в год. Для сравнения, у приобретенного им "Инкермана" этот показатель - 11,5–12 млн бутылок.

Напомним, что Крым с 2014 года находится под роSSийской оккупацией.

Украинские государственные предприятия "Азовский ликеро-водочный завод" (пгт. Азовское, Джанкойский район), объединение "Массандра" (пгт. Массандра, Ялта), "Магарач" (с. Вилино, Бахчисарайский район), госпредприятие "Завод шампанских вин "Новый свет" (Судак) были национализированы оккупационной властью Крыма и попали под санкции Европейского Союза.


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