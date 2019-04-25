В Finance.ua прошел обыск. Изъяли технику, подозревают в финансовых махинациях

24 апреля в офисе интернет-издания Finance.ua прошел обыск. Об этом сообщается на сайте. Представители портала пишут, что обыск длился 11 часов, изъяли рабочие компьютеры и все сервера, пишут AIN.UA.

Правоохранители подозревают Finance.ua в финансовых махинациях. Представители издания якобы требовали страховой взнос от тех, кто хотел открыть кредит. Сумма взноса — 15% от кредита. Потом деньги выводились в офшоры.

В Finance.ua прошел обыск. Изъяли технику, подозревают в финансовых махинациях

В Finance.ua пишут, что речь о сервисе сравнения кредитов, который развивает издание. Он работает бесплатно, позволяет выбрать нужный банк или МФО и подать заявку. Издание зарабатывает на размещении рекламы и получает комиссии от банков за привлечение клиентов. За 2018 год через сервис открыли кредит или кредитную карту 49 000 пользователей.

Подозрения правоохранителей администрация ресурса считает безосновательными:

Мы считаем эти обвинения абсурдными. Finance.ua развивает сервис сравнения кредитов в банках и МФО, который позволяет выбрать кредит и отправить онлайн-заявку в кредитные организации. При этом мы никогда не берем денег с пользователей сервиса, не просим делать никаких платежей или взносов — Сергей Виндерских, директор Finance.ua

Сайт продолжает работать в штатном режиме.


Михаил Сапитон, AIN


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