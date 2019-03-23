НКРЭКУ оштрафовала три облгаза на 2,5 млн грн

Операторы доначисляли бытовым потребителям дополнительные объемы газа.

НКРЭКУ оштрафовала три облгаза на 2,5 млн грн
Фото: kyivgaz.ua

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетике и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оштрафовала компании "Винницагаз", "Волыньгаз" и "Киевоблгаз" на 850 тыс. грн каждую и обязала их к 5 апреля пересчитать платежки бытовым потребителям, убрав незаконно начисленные дополнительные объемы газа. Об этом сообщила глава регулятора Оксана Кривенко.

"Внеплановыми мероприятиями государственного надзора и контроля было установлено осуществление операторами ГРМ незаконных действий, которые заключались в доначислении бытовым потребителям дополнительных объемов природного газа", – сообщила Кривенко по итогам открытого заседания комиссии в пятницу.

Кривенко указала, что эти объемы были включены в объемы производственно-технологических потерь и предусмотрены в тарифе.

"То есть при таких обстоятельствах бытовой потребитель фактически должен был дважды оплатить один и тот же объем", – пояснила глава регулятора.

Она подчеркнула, что наложенные штрафы являются максимально возможными.

Кроме того, облгазы обязаны до 5 апреля проверить отсутствие таких неправомерных доначислений с применением коэффициентов приведения объемов природного газа к стандартным условиям другим бытовым потребителям, и пересчитать платежки на основании данных счетчиков газа, начиная с октября 2018 года.

Помимо того НКРЭКУ решил обратиться в Антимонопольный комитет Украины с просьбой провести детальное расследование признаков нарушения законодательства, выявленных в ходе внеплановой проверки лицензиатов.

Проверки других операторов ГРМ продолжаются, добавила глава регулятора.

Напомним, осенью 2018 года многие операторы газораспределительных сетей в платежках осуществили доначисление бытовым потребителям объемов газа в среднем до 1,5%, которое учитывало разницу в приведении к стандартным условиям. Сделали это облгазы и газсбыты группы РГК Дмитрия Фирташа.


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