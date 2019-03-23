НКРЭКУ оштрафовала три облгаза на 2,5 млн грн
Операторы доначисляли бытовым потребителям дополнительные объемы газа.
Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетике и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оштрафовала компании "Винницагаз", "Волыньгаз" и "Киевоблгаз" на 850 тыс. грн каждую и обязала их к 5 апреля пересчитать платежки бытовым потребителям, убрав незаконно начисленные дополнительные объемы газа. Об этом сообщила глава регулятора Оксана Кривенко.
"Внеплановыми мероприятиями государственного надзора и контроля было установлено осуществление операторами ГРМ незаконных действий, которые заключались в доначислении бытовым потребителям дополнительных объемов природного газа", – сообщила Кривенко по итогам открытого заседания комиссии в пятницу.
Кривенко указала, что эти объемы были включены в объемы производственно-технологических потерь и предусмотрены в тарифе.
"То есть при таких обстоятельствах бытовой потребитель фактически должен был дважды оплатить один и тот же объем", – пояснила глава регулятора.
Она подчеркнула, что наложенные штрафы являются максимально возможными.
Кроме того, облгазы обязаны до 5 апреля проверить отсутствие таких неправомерных доначислений с применением коэффициентов приведения объемов природного газа к стандартным условиям другим бытовым потребителям, и пересчитать платежки на основании данных счетчиков газа, начиная с октября 2018 года.
Помимо того НКРЭКУ решил обратиться в Антимонопольный комитет Украины с просьбой провести детальное расследование признаков нарушения законодательства, выявленных в ходе внеплановой проверки лицензиатов.
Проверки других операторов ГРМ продолжаются, добавила глава регулятора.
Напомним, осенью 2018 года многие операторы газораспределительных сетей в платежках осуществили доначисление бытовым потребителям объемов газа в среднем до 1,5%, которое учитывало разницу в приведении к стандартным условиям. Сделали это облгазы и газсбыты группы РГК Дмитрия Фирташа.
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23.03.2019 04:50